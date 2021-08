MotoGP- Quartararo: "não vou me matar forçando o ritmo na chuva"

Fabio Quartararo disse que está com dificuldades de correr em pista molhada no GP da Estíria, mas o francês também afirmou que não "se matará" buscando performance na chuva em uma moto que que não possui essa característica.

O francês admitiu que a segunda sessão de treinos, em pista molhada, na sexta foi um "pesadelo" por não ter aderência no pneu traseiro nessas condições.

A expectativa é que a corrida amanhã seja afetada pela chuva, com o piloto da Yamaha torcendo para uma chuva pesada já que a moto se sai melhor nessas condições do que com uma pista secando - assim como foi o TL2.

Com uma pista molhada botando sob pressão a sua liderança de 34 pontos, Quartararo, que se classificou em terceiro, sente que se corrida acontecer com chuva, ele tentará manter a melhor posição possível e não forçar sobre o limite.

"Não penso nisso, mas se estiver seco é melhor para mim", disse Quartararo quando perguntado se uma pista molhada impactaria a sua performance. "Se chover, é igual para todo mundo. Eu estou com dificuldades, mas nós estamos aqui para trabalhar e encontrar a melhor posição possível. Não vou me matar, vou só gerenciar a melhor posição possível. Nós tivemos um bom desempenho quando estava chovendo muito. Então, se chover, espero que chova muito."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo passou a maior parte da sexta e do Treino Livre 3 no sábado "lutando muito para frear a moto", mas fez um bom trabalho no fim do TL3 e conseguiu um tempo de pole position e recorde de volta na classificação. Entretanto, o tempo foi excluído por passar dos limites da pista.

O líder do campeonato largará da terceira posição, bem à frente do seu companheiro de equipe Maverick Viñales, que terminou a classificação em 9º.

