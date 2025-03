A MotoGP encerrou a sexta-feira em Austin com um movimentado segundo treino livre para o GP das Américas. Com a pista secando a cada minuto, Marc Márquez voou e mostrou porque é o rei do Circuito das Américas, terminando com mais de sete décimos de segundo para o rival mais próximo, Fabio di Giananantonio.

Franco Morbidelli foi o terceiro enquanto a Ducati fechou 100% o top 5, com Álex Márquez e Fermín Aldeguer.

A sessão começou com a pista ainda um pouco molhada em alguns pontos, mas com um trilho seco já muito bem formado, o que permitiu aos pilotos melhorarem imediatamente seus tempos em relação ao TL1, feito mais cedo sob chuva.

Os minutos finais foram frenéticos, com os pilotos baixando em muito suas marcas em busca de uma vaga direta no Q2 da classificação no sábado.

Marc Márquez mostrou porque é o favorito do fim de semana ao terminar com um tempo de 02min02s929, 0s736 à frente de Di Giannantonio. Em um bom momento neste começo de temporada, Morbidelli foi o terceiro, a 0s837. Álex Márquez e Fermín Aldeguer completaram um top 5 100% Ducati.

No restante do top 10, a KTM conseguiu colocar dois pilotos, com Pedro Acosta e Maverick Viñales, em sétimo e oitavo, enquanto a Honda e Yamaha têm um piloto cada, com Jack Miller em sexto e Joan Mir em nono.

O bicampeão Francesco Bagnaia repetiu a história da Argentina: passou para o Q2 no limite, terminando na décima posição, torcendo para que nenhum outro piloto melhorasse seu tempo para cortá-lo do top 10.

A MotoGP volta ao Circuito das Américas no sábado para mais três sessões. Tudo começa 12h10 com o terceiro treino livre, seguido da classificação 12h50, enquanto a corrida sprint tem largada marcada para 17h, horário de Brasília. Todas as sessões têm transmissão da ESPN e do Disney+.

