A MotoGP iniciou nesta sexta-feira as atividades no MotorLand para mais um GP de Aragón. Jorge Martín foi o mais rápido do dia ao liderar o TL2 à frente de Fabio Quartararo, enquanto Marc Márquez garantiu um top 10 em seu retorno ao grid após mais de três meses afastado.

O espanhol da Honda foi o destaque no início da manhã, com todas as atenções voltadas aos boxes da equipe japonesa. Mantendo os mesmos pneus médios dianteiro e traseiro ao longo de toda a sessão, Márquez foi 11º no TL1, ficando a 0s521 do melhor tempo.

A primeira sessão do dia começou com clima mais quente que o esperado, e Aleix Espargaró já foi de cara para a ponta da tabela com 01min49s349 nos minutos iniciais. Na sequência, tivemos várias trocas na liderança, além do retorno de Joan Mir, que esteve ausente da etapa de Misano devido a uma lesão no tornozelo.

Mas o campeão de 2020 não teve um TL1 dos mais tranquilos, com um susto na curva 7 ao perder a traseira da moto que quase o ejetou de sua Suzuki. Mesmo com outro problema no fim da sessão, ele terminou o TL1 a 0s761 do melhor tempo, ficando apenas em 18º.

Mas foi Espargaró quem terminou na ponta com 01min48s686, mesmo com uma queda rápida na penúltima curva ainda na primeira metade da sessão. Bagnaia foi o segundo a 0s012, lembrando que o italiano obteve sua primeira vitória na MotoGP no MotorLand no ano passado. Outro vencedor em Aragón, Rins foi o terceiro, com Nakagami e Zarco completando os cinco primeiros.

A dupla da Yamaha, Quartararo e Morbidelli, foram oitavo e nono, respectivamente, com ambos usando um novo chassi que haviam testado em Misano na semana passada.

O TL2 teve os tempos mais rápidos do dia, com o top 21 entregando voltas mais rápidas que a de Espargaró. Martín, que terminou a sessão na ponta, também foi o primeiro a ocupar a liderança com 01min48s185, antes de ser superado por Marc Márquez, o primeiro a baixar para 01min47s.

Aleix sofreu ainda uma nova queda na curva 14, perdendo a dianteira de sua moto com dez minutos de sessão. Enquanto ele não teve problemas, sua RS-GP foi destruída, impedindoo de seguir na sessão.

Uma das principais novidades técnicas do fim de semana em Aragón é o novo chassi Kalex da Honda, marcando uma grande mudança de filosofia da montadora japonesa, ao terceirizar parte do desenvolvimento da moto. Márquez chegou a fazer dois stints com o braço oscilante de fibra de carbono antes de mudar para o modelo de alumínio da Kalex na reta final do TL2.

O hexacampeão estava a caminho de um tempo que poderia brigar pela ponta no fim antes de um erro na última curva. Ele terminou com 01min47s761, ficando em oitavo.

Foi Martín quem terminou na ponta com 01min47s407, apenas 0s074 à frente de Quartararo em segundo, com Zarco em terceiro, Bastianini em quarto e Bagnaia completando o top 5.

A MotoGP retoma as atividades em Aragón no sábado com três sessões. Primeiro o treino livre 3 às 04h55, seguido do treino livre 4 às 08h30 e a classificação às 09h10, todos com exibição da ESPN 4 e do Star+.

