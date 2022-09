MotoGP: Mir tem aprovação médica e volta para GP de Aragón

Carregar reprodutor de áudio

Joan Mir vai reaparecer neste fim de semana no GP de Aragón da MotoGP, depois de o corpo médico do campeonato terem aprovado a recuperação de seu tornozelo direito.

Desta forma, o piloto da Suzuki vai regressar à pista nesta sexta-feira no circuito de Motorland, depois de ter se ausentado do calendário, há duas semanas, em Misano, devido à lesão no pé direito.

Durante o GP da Áustria, Mir foi catapultado no ar e bateu violentamente no chão. Os primeiros exames que fez já revelaram várias fissuras e uma fratura no osso calcâneo do tornozelo direito. Os exames que foram realizados posteriormente, já na Espanha, confirmaram esse diagnóstico e o colocaram em dúvida para San Marino.

Depois de perder a corrida no circuito Marco Simoncelli – ele foi substituído por Kazuki Watanabe.

Um vídeo postado pela Suzuki no perfil de sua equipe de MotoGP registra um dos testes que Mir teve que passar para obter a luz verde do Dr. Ángel Charte, diretor médico do campeonato. Na sequência, você pode ver como o piloto de Palma pulando em uma perna, deixando todo o peso de seu corpo cair sobre a área afetada. "Não há dor", Mir é ouvido dizendo.

