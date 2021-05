Ainda em recuperação após a cirurgia feita devido às fraturas causadas em um forte acidente durante os treinos livres para o GP de Portugal, o piloto da Pramac Ducati, Jorge Martín, também não disputará o GP da Itália da MotoGP, que será realizado na próxima semana em Mugello, com Michele Pirro, piloto de testes da montadora, substituindo o espanhol.

O novato da MotoGP foi forçado a perder os GPs da Espanha, em Jerez, e da França, em Le Mans, sendo substituído nas etapas pelo campeão de 2014 da Moto2 e ex-piloto da Avintia Tito Rabat.

Mas os compromissos de Rabat com a Barni Racing no próximo final de semana no Estoril, em uma rodada do Mundial de Superbike, o impedem de correr novamente pela Pramac Ducati em Mugello, levando a equipe a convocar Pirro para preencher a vaga.

A Pramac espera que Martín faça seu retorno já na semana seguinte, no GP da Catalunha, em Barcelona.

"Após ouvirmos as opiniões e reflexões feitas pelos médicos, Jorge Martín voltará a tempo do GP da Catalunha. As condições do espanhol estão melhorando, sem dúvidas, mas sua volta em Mugello não parece ser a melhor escolha devido às dificuldades do circuito".

"Portanto, Michele Pirro comandará a moto da Pramac ao lado de Johann Zarco no GP da Itália".

Em sua primeira corrida com a Ducati de fábrica em Jerez, Rabat terminou em 18º e, em Le Mans, conseguiu um ponto em meio à caótica prova francesa.

Martín teve um início de carreira fantástica na MotoGP com sua performance no Catar, garantindo a pole para o GP de Doha. O espanhol liderou a corrida por 17 voltas, terminando a corrida em terceiro em sua segunda prova na categoria.

Pirro tradicionalmente corre com a Ducati em Mugello no sistema de wildcard e recentemente conduziu dias privados de testes na pista com a montadora. Em 2020, ele não conseguiu correr por conta das restrições da Covid-19, mas foi convocado para a rodada dupla da Áustria no lugar de Francesco Bagnaia, terminando em 12º no GP da Áustria.

Em sua última participação como wildcard em Mugello, no GP da Itália de 2019, Pirro terminou na sétima posição com a Ducati.

