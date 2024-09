Jorge Martín, da Pramac, ganhou a corrida de domingo do GP da Indonésia da MotoGP, marcada por nove abandonos, incluindo uma queda quádrupla na primeira volta e com a moto de Marc Márquez pegando fogo. Pedro Acosta, com a moto KTM ficou em segundo e Francesco Bagnaia fechou o pódio.

Martín liderou a corrida de ponta a ponta, seguido de perto por Acosta que tentou chegar perto, mas não conseguiu, enquanto Bagnaia teve problemas, mas conseguiu escalar o grid, com muitos acidentes, e chegou em terceiro.

Como foi a corrida?

Jorge Martín manteve a liderança na largada de forma tranquila, seguido por Enea Bastianini e Pedro Acosta. Pecco Bagnaia não saiu tão bem, foi engolido pelos outros pilotos e caiu para o sexto lugar. Mas o começo da corrida foi marcado por um acidente quádruplo na primeira volta, derrubando Jack Miller, Álex Márquez, Luca Marini e Aleix Espargaró.

Com bandeira amarela no primeiro setor por algumas voltas e aos poucos, o hexacampeão Marc Márquez escalou algumas posições, saindo da 12ª colocação até o sétimo lugar em algumas curvas.

Nas trocas de posições, Márquez estava pressionado para tentar ultrapassar Bagnaia na quinta volta, mas forçou muito e foi ultrapassado novamente por Pecco e Di Giannantonnio, que aproveitou a freagem do espanhol.

Enquanto isso, Martín seguia na frente sem contestação, com Acosta e Morbidelli tentando diminuir a diferença para o líder. Pedro estava conquistando preciosos centésimos e se aproximava de Jorge.

Na 9ª volta, Di Giannantonio estava em sétimo e sendo pressionado por Márquez, mas não conseguiu manter a posição por muito tempo e caiu sozinho após entrar na curva dentro do setor três, a quinta queda da corrida em Mandalika.

Na volta 12, 'tá pegando fogo, bicho'! O motor de Márquez simplesmente apagou, começou a fumaçar e chamas foram vistas na moto Gresini do hexacampeão, forçando o seu abandono. E logo na volta 13, Joan Mír caí sozinho e tenta voltar para a pista, mas abandona a corrida.

Na volta 16, Bagnaia, Bezzechi, Bastianini e Morbidelli estavam em fila, com os dois últimos nomes trocando ultrapassagens entre si e disputando quem iria chegar no pódio. Enquanto isso, Acosta continuava tentando diminuir os tempos para chegar em Martín, mas não chegava tão próximo.

Após conquistar a melhor volta, Bastianini, que estava na disputa pela terceira colocação, cai na curva 1 na volta 21 e tenta voltar a corrida, mas causa mais um abandono, que teve Augusto Fernández também caindo e saindo da pista.

Enquanto isso, Bagnaia aproveitou as oportunidades e começou a subir no grid, chegando atrás de Morbidelli e rapidamente ultrapassando-o, conquistando o terceiro lugar, mas mais de três segundos de diferença para Acosta, que estava mais de dois segundos atrás do líder, Martín.

Com muita diferença, Martín seguiu a tendência da corrida e vence a corrida com tranquilidade, seguido por Acosta e Bagnaia.

No final da corrida os comissários colocaram Pedro Acosta, Brad Binder e Takaaki Nakagami sob investigação por pressão dos pneus, ainda sem resultados.

