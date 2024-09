Francesco Bagnaia brincou que a disputa pelo título da MotoGP em 2024 se tornou um "campeonato de erros" depois que ele aproveitou o erro do rival Jorge Martín para vencer a corrida sprint na Indonésia.

O atual bicampeão teve uma largada forte a partir da quarta posição no grid, antes de Martín cair na curva 16 na primeira volta, levando Bagnaia a uma liderança que ele manteve até a bandeira quadriculada.

A quinta vitória em sprints da temporada, juntamente com a falha do rival em pontuar, significa que o piloto da Ducati de fábrica reduziu pela metade a vantagem de seu rival para 12 pontos antes da corrida principal de domingo em Mandalika.

O resultado foi um inesperado impulso para o italiano em uma corrida que muitos acreditavam que Martín dominaria, enquanto Bagnaia brinca que a luta pelo título deste ano está se transformando em uma batalha para ver qual piloto pode cometer menos erros, já que ele acha que os ganhos de desempenho dos pneus "no limite" da MotoGP também estão influenciando.

"Esta temporada está parecendo um campeonato de erros", disse Bagnaia à mídia reunida na Indonésia.

"Tenho uma ideia de que isso se deve ao desempenho dos pneus, os pneus de hoje são um enorme passo à frente".

"Estamos freando muito forte porque a traseira está muito levantada, então na frente temos mais problemas porque entramos nas curvas muito mais rápido".

"O desempenho que a Michelin melhorou nesta temporada é incrível. Em todos os circuitos, melhoramos muito o ritmo, mas, quando você está nesse limite, é mais fácil sofrer um acidente. Portanto, é muito importante para o campeonato mantermos o foco".

Em um fim de semana em que Bagnaia ficou consistentemente atrás do rival Martín por uma única volta durante os treinos e a classificação, o piloto da Ducati de fábrica insiste que sempre teve fé em se mostrar mais competitivo em condições de corrida.

"Não foi o melhor fim de semana até a corrida, mas melhoramos a cada sessão e demos um passo na classificação, que não finalizamos por causa das bandeiras amarelas", acrescentou.

"Eu sabia que meu desempenho seria bom o suficiente para lutar pela vitória, então, quando vi o acidente, comecei a ser rápido e depois diminuí a velocidade. Então, eu estava controlando um pouco, forçando nas três primeiras voltas para poder controlar a última, o que funcionou. Estou feliz [por vencer] hoje", conclui.

