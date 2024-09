Marc Márquez disse que não espera estar na briga pela vitória no GP da Indonésia de domingo, apesar de ter chegado em terceiro lugar, saindo da 12ª colocação na corrida sprint de sábado da MotoGP.

A recuperação do piloto da Gresini Ducati, atrás de Francesco Bagnaia e Enea Bastianini, foi o final positivo de um dia que começou terrivelmente ruim, quando Márquez não conseguiu marcar um tempo no Q2 dos treinos classificatórios depois de cair duas vezes.

Marcando o terceiro evento consecutivo em que Márquez caiu durante a classificação, o hexacampeão da MotoGP, no entanto, se livrou de seu lugar na quarta fila do grid com uma arrancada intensa que o levou até o quinto lugar em apenas duas curvas.

Chegando em segundo lugar depois da queda de Jorge Martín e de um momento fora da pista para Marco Bezzecchi, embora Márquez tenha sido rebaixado para terceiro por Bastianini no final da corrida, isso ainda representa o 13º resultado do espanhol entre os três primeiros em 2024.

"Ontem eu estava lutando muito, então hoje demos um grande passo no TL2, mas na qualificação cometemos um grande erro e não terminamos a volta", disse Márquez.

Marc Marquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Largar em 12º penalizou muito nossa corrida, mas o ritmo está lá e mostramos na corrida sprint que poderíamos lutar pelo pódio, então estou super feliz".

"Mas, depois da primeira volta, pude ver que, mesmo se eu tivesse largado nas duas primeiras filas, teria terminado na mesma posição, então fizemos o máximo".

Encorajado por seu ritmo em condições de corrida, depois de ter tido dificuldades para ajustar sua GP23 durante os treinos, Márquez ainda se sente ainda mais frustrado com os dramas da classificação que o remeterão à 12ª posição no grid para a corrida de domingo.

"É verdade que você não pode fazer uma primeira volta como aquela todas as vezes", acrescentou. "Me senti muito bem, mas não é o normal, então amanhã vamos levar mais tempo para voltar e vai depender de quanto tempo perdemos nas primeiras voltas para ver se estamos perto da frente".

BASTIANINI devia ser PUNIDO por lance com MARTÍN? Pecco VACILA e CULPA PNEU em Misano! Pré-Indonésia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastianini devia ser punido por lance com Martín? Pecco vacila e culpa pneus em Misano

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!