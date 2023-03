Carregar reprodutor de áudio

O hexacampeão da MotoGP Marc Márquez está fora do GP da Argentina deste fim de semana, devido a uma cirurgia feita na mão direita, consequência do forte acidente com Miguel Oliveira em Portimão no último domingo.

Em um comunicado divulgado na manhã da segunda-feira, a Honda revelou que Márquez quebrou o primeiro metacarpo do polegar da mão direita após a colisão com o piloto da RNF no GP de Portugal.

A fratura foi descoberta quando Márquez voltou à Espanha, e o piloto foi imediatamente submetido a uma cirurgia no Hospital Internacional Ruber em Madrid. Como parte da operação, a fratura foi reduzida e solucionada internamento com o uso de dois pinos.

A Honda disse que a cirurgia ocorreu sem incidentes, mas confirmou que ele não disputa a etapa de Termas de Río Hondo no próximo dia 02 de abril. A montadora não deu uma previsão sobre o retorno do piloto.

Com isso, Márquez chega ao quarto ano consecutivo sem conseguir disputar uma temporada completa da MotoGP, com a última sendo em 2019, quando ele conquistou seu último título na categoria-rainha.

"Marc Márquez e a Honda optaram pela ausência do campeão na próxima etapa do Mundial, para que ele tenha foco total em sua recuperação, chegando nas próximas provas na melhor condição possível".

Na corrida do domingo, Márquez estava lutando pelo pódio nas primeiras voltas, quando travou a roda na frenagem da curva 3. Com isso, ele acertou a Pramac Ducati de Jorge Martín antes de atropelar Oliveira na RNF Aprilia. Márquez e o português abandonaram imediatamente, enquanto Martín conseguiu continuar, mas fora do top 3, antes de sofrer outra queda.

Os comissários julgaram Márquez culpado pelo incidente, penalizando-o com duas voltas longas para a Argentina. Com ele ausente, a punição será carregada para a próxima corrida que ele disputar.

No paddock, o clima geral é de que Márquez não recebeu a punição merecida pelo incidente, com Aleix Espargaró afirmando que ele deveria ser suspenso por uma corrida.

A Honda não substituirá Márquez na Argentina, deixando Joan Mir como o único representante da equipe oficial na etapa.

