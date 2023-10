MotoGP: Martín lidera sexta-feira na Tailândia com Bagnaia em 7º

A MotoGP abriu nesta madrugada as atividades para o GP da Tailândia, 17ª etapa da temporada 2023. E o vice-líder Jorge Martín foi o mais rápido nas duas sessões de treinos livres, enquanto o atual campeão, Francesco Bagnaia, conseguiu terminar o TL2 no top 10 pela primeira vez após duas provas caindo no Q1 da classificação do sábado.

O destaque do dia ficou para o TL2, que definiu os grupos de classificação. Com Martín à frente, os 18 primeiros colocados ficaram separados por pouco mais de meio segundo.

Na primeira sessão do dia, Martín foi o mais rápido com 01min30s520, mais de dois décimos à frente de Maverick Viñales, que ficou se revezando na liderança com Álex Márquez na maior parte do TL.

Martín deu as caras apenas nos cinco minutos finais, sendo o primeiro a baixar da marca de 01min31s, com apenas Viñales conseguindo o feito até o fim da regressiva. Pol Espargaró foi o terceiro com 01min31s012 para a Tech3 GasGas, deixando seu irmão, Aleix na quarta posição, enquanto Franco Morbidelli completou o top 5.

Bagnaia foi o décimo colocado, sendo apenas a quarta Ducati mais rápida da sessão, ficando a quase 1s do tempo de Martín: 01min31s507. Fabio Quartararo foi o 12º, com Marc Márquez em 18º e Joan Mir apenas em 20º.

Confira o resultado TL1 para o GP da Tailândia de MotoGP:

O segundo treino livre, que definiu os grupos de classificação para o GP da Tailândia, entregou uma das disputas mais apertadas da temporada, com pouco mais de 0s5 separando os 18 primeiros colocados.

Martín foi o mais rápido com uma marca de 01min29s826. Porém, segundos depois, o espanhol caiu no hairpin da curva 3, saindo sem maiores problemas. A dupla da Aprilia completou o top 3, com Viñales à frente de Espargaró, enquanto Johann Zarco foi o quarto e Luca Marini o quinto.

Marco Bezzecchi foi o sexto à frente de Bagnaia que, pela primeira vez em três corridas, vai disputar o Q2 na classificação. Mas o líder do campeonato não teve uma sexta tranquila, com problemas nos freios no começo do TL2 o forçaram a trocar a moto durante a sessão.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team

Marc Márquez foi o 11º, ficando de fora da zona do Q2 por apenas 0s065. O espanhol se envolveu em um incidente estranho no meio da sessão, quando foi atingido por uma aleta que se soltou da moto de Martín após o espanhol acertar uma sinalização de entrada dos boxes. Apesar de estar claramente com desconforto, Márquez não sofreu nenhum dano sério.

A MotoGP volta à pista de Chang na madrugada de sexta para sábado para mais três sessões do GP da Tailândia: à 0h10 acontece o terceiro treino livre, seguido da classificação à 0h50 e a corrida sprint às 5h, todas com transmissão da ESPN e do Star+.

Confira o resultado TL2 para o GP da Tailândia de MotoGP:

