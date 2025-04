O acidente de Jorge Martín no Catar marcou a corrida, mas foi Fabio Di Giannantonio também teve seu momento assustador na MotoGP, isso porque o italiano foi o 'culpado' pela queda do atual campeão depois de ser empurrado por Álex Márquez.

A moto da Aprilia de Martín foi atingida pela roda dianteira de Di Giannantonio, que estava logo atrás dele. Contatos desse tipo estão entre os mais perigosos possíveis no motociclismo e o italiano, chocado com o incidente, ficou aliviado quando viu que Jorge estava consciente.

"Antes de mais nada, sei que ele está 'bem', digamos assim", disse Di Giannantonio, falando enquanto Martín acabava de ser transferido para o hospital para fazer testes ainda no centro médico do traçado. "Obviamente, eles estão verificando se está tudo bem, mas ele está bem no geral e isso é o mais importante na minha opinião. Tivemos muita sorte em nosso campeonato".

Di Giannantonio não pôde fazer nada para evitar Martín: "Ele estava na frente, abriu um pouco demais a volta. Eu estava bem perto dele, tentando ultrapassá-lo. Quando ele caiu, seu corpo estava bem na frente da minha moto. Estávamos a cerca de 200 km/h, mais ou menos - se não for 200, é 160 ou 180, é uma curva muito rápida, e eu o atingi. Foi na entrada da curva 13. Eu não podia ir a lugar nenhum, então bati nele".

"Depois disso, eu estava atacando, mas pensei nele durante toda a corrida porque estava com muito medo. Parei em frente à garagem dele no final da corrida porque queria que a equipe me dissesse se ele estava bem e isso foi o mais importante hoje".

Martín permaneceu prostrado na zona de escape por vários minutos e precisou ser evacuado pela equipe médica. Enquanto isso, Di Giannantonio procurava informações nos telões e ficou surpreso com o fato de a corrida não ter sido interrompida.

"Fiquei arrepiado porque foi a pior cena da minha vida, sinceramente. Foi uma queda muito forte e ele ainda estava no chão. Eu estava olhando para as telas tentando descobrir se ele estava bem ou não. Ele ainda estava no chão e eu estava pensando: 'Temos que ver se ele está bem', mas, felizmente, ele estava, então não havia nenhuma bandeira vermelha. No final, tudo ficou bem assim".

