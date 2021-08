Jorge Martín repetiu a pole position feita semana passada no Red Bull Ring, mostrando que a sua primeira vitória na MotoGP há seis dias não foi obra do acaso. Mas o piloto da Pramac Ducati não quer cantar vitória antes da hora mesmo com duas poles e uma vitória no mesmo circuito.

O espanhol fez uma volta fabulosa já no final do Q2, superando Fabio Quartararo e batendo o recorde de volta mais rápida do circuito com 1:22.643.

"Foi uma reviravolta. Poderia ser um melhor no último setor. O Fabio estava na pista, não me incomodou, mas a presença de outro piloto sempre te distrai", explicou Martín. Na primeira curva, os fantasmas das quedas vieram até mim, principalmente o da manhã, que me tirou a confiança. No TL4 tentamos coisas novas e estamos melhores que na semana passada".

Com o desempenho, Martín é um claro favorito para repetir amanhã a vitória da semana passada.

"Sou um novato e não quero me por como favorito. Vejo que o Fabio, pecco, Mir e Zarco estão muito fortes, mas estou lá com eles e espero aprender a lutar na frente. Sou rookie e qualquer posição no top 5 ou 6 para mim é algo positivo", disse com humildade.

O espanhol sofreu duas quedas neste sábado.

"Na queda da manhã as asas embaixo da moto podem ter tocado, mas o resto do fim de semana foi bem. A outra queda foi muito boba, mas machuquei o joelho (já lesionado em Portimão) e a nádega".

O mais importante para Martín é que ele melhorou em relação a semana anterior.

"Vencemos na freada, mas acima de tudo temos um ritmo melhor. Ficamos mais fortes no final da corrida. Temos que economizar para o final porque nas últimas voltas podemos fazer a diferença"

Um dos pontos em que Martín estava perdendo era o terceiro setor.

"Fui com o Rins no TL4 e pensei que ele estava dirigindo uma Suzuki. No terceiro setor estou freando forte e com confiança. Do lado esquerdo a borracha é muito macia e se consome, aí tem que ter cuidado".

Fisicamente, Martín já esqueceu da grave lesão sofrida em Portugal que o afastou por três corridas.

"Estou cansado porque fiz muitas voltas hoje, mas tem sido um bom treino para amanhã", encerrou o espanhol.

