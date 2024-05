A Ducati descartou a possibilidade de revelar já neste fim de semana, no GP da Itália, a decisão sobre quem será o companheiro de Francesco Bagnaia na equipe oficial na temporada 2025 da MotoGP.

Nas últimas semanas, a direção da marca italiana vinha sugerindo que bateria o martelo sobre quem seria o ocupante da segunda moto de 2025 até a etapa de Mugello, com três candidatos à vaga: o atual ocupante, Enea Bastianini, além de Jorge Martín e Marc Márquez, com os dois últimos em vantagem.

E embora a decisão deva ser tomada em breve, a Ducati disse à edição espanhola do Motorsport.com que o anúncio não virá já.

"Nunca dissemos que vamos anunciar isso em Mugello", disse um representante da Ducati. "O que sempre dissemos é que, a partir de Mugello, começaremos a delinear qual é a decisão".

O gerente geral da Ducati, Gigi Dall'Igna, completou: "A decisão virá em breve, mas os contratos são sempre complicados e as negociações podem levar mais tempo do que o esperado. Precisaremos de tempo para aplicar a ideia, torná-la realidade e depois comunicá-la ao público".

Luigi Dall'igna, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose / Imagens do esporte a motor

O diretor esportivo da Ducati, Mauro Grassilli, ao falar com a TV italiana, acrescentou: "A decisão é tão difícil quanto no início do campeonato. Já estamos começando a estabelecer algumas bases importantes e estamos no caminho certo. Mas não haverá anúncio em Mugello".

Em um mundo ideal, a Ducati promoveria Martín para a equipe de fábrica, enquanto Márquez assumiria seu lugar na Pramac com total apoio da fábrica, com o hexacampeão se abrindo à ideia nas últimas semanas.

No entanto, essa situação não é tão fácil quanto parece. Como Martín foi preterido para uma vaga na equipe de fábrica em favor de Bastianini no ano passado, ele não vê outra opção para permanecer na Ducati a não ser substituir Bastianini em 2025.

Mas há outros fatores em jogo, como os pacotes financeiros que a Ducati teria de oferecer para bancar Martín e Márquez - que está em terceiro lugar na classificação em apenas seis rodadas de sua primeira temporada com a Desmosedici de 2023 da Gresini.

Além disso, há o fator de marketing, com Márquez certamente tendo muito mais peso nesse sentido do que Martin.

Embora o anúncio não seja feito em Mugello, uma decisão a ser tomada no GP da Itália - no que diz respeito ao chefe da equipe Pramac, Gino Borsoi - seria o momento ideal para todas as partes.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Isso porque a Pramac precisa se comunicar com a Yamaha na Itália se quiser avançar com um acordo de satélite para 2025 ou continuar com uma renovação de dois anos como a única equipe cliente da Ducati com suporte de fábrica.

O que acontecer aqui também terá ramificações para a VR46 Racing e a Gresini, que também são equipes satélites da Ducati, mas não têm motos de fábrica.

MotoGP mais perto do Brasil! Pecco VENCE mas Martín AMPLIA PONTA e Márquez BRILHA na Espanha

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça o Pódio Cast #12, com o pós-GP da Catalunha e as últimas sobre a MotoGP no Brasil

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!