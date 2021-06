Jack Miller, da Ducati, criticou pilotos da MotoGP não identificados por seus "dois pesos e duas medidas de m**rda" em desacelerar deliberadamente na qualificação para tentar uma volta com vácuo e fez o mesmo com a Moto3.

A direção de corrida teve de reforçar as suas penalidades para tentar dissuadir o que consideram irresponsável algumas atitudes nas sessões classificatória.

No entanto, este tem sido um problema que afetou o grid da categoria nas últimas corridas, principalmente da última vez na Alemanha, em Mugello no mês passado, e novamente no Q1 de sábado, no GP da Holanda.

A opinião sobre este comportamento está dividida, muitos pilotos acreditam que não é um grande problema de segurança na classe rainha por haver menos tráfego do que na Moto3. Miller é totalmente contra e criticou outros colegas da MotoGP por defender o mesmo comportamento.

“Eu disse meu argumento claramente na Comissão de Segurança sobre isso”, disse o australiano. “Haviam certos pilotos que geralmente estão envolvidos nesse tipo de situação que estavam o tempo todo tentando se defender, dizendo que não era inseguro e coisas assim."

“E eu falei que não dá para julgar esses garotos [da Moto3] quando fazem, mas eles estão fazendo eles mesmos [na categoria rainha] e dizendo 'está tudo bem porque estou tomando cuidado'. Você não sabe quando a outra moto está chegando. Isso é MotoGP, esses idiotas deveriam ser capazes de fazer o tempo da volta sozinhos."

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Eles não deveriam estar esperando na fila. Quase bati no [Jorge] Martin no TL3 porque ele parou no meio da Curva 6, o ponto mais rápido da pista, mas insistem nisso e ainda têm a ousadia de defender. Ainda são os primeiros a trazer isso à tona quando os jovens repetem, dizendo que é ruim para a TV e a imagem.”

Miller acrescentou: “Então, eu realmente não entendo porque essa besteira de duplo padrão é ... eles dizem 'sim, se você cometer um erro ou algo do tipo, deve ser punido. É como ter a regra da bandeira amarela e só se você bater durante ela poderá ter problemas. É um padrão duplo, não dá para ter o melhor dos dois mundos. Os caras sabem quem são, 100%."

O atual campeão mundial Joan Mir diz que mudanças no formato de qualificação na Moto3 têm que ser feitas porque atualmente "o risco é muito alto".

Isto acontece depois de um acidente forte de Pedro Acosta, que ficou com uma lesão na parte superior das costas ao ser atingido por outro piloto após bater na última chicane de Assen no final do TL3, em um acidente que não deveria ter acontecido, já que todos os envolvidos estavam pressionando por voltas apesar de já passar pela bandeira quadriculada.

No entanto, Mir admite que qualquer mudança na categoria também deve ser estendida à MotoGP como "forma de exemplo", acrescentando: "A questão é que as pessoas esperam, ou se tem alguém atrás de você, muitos dizem 'ok, vou acelerar e pronto ', mas há muitos outros que naturalmente não querem dar uma ajuda com o vácuo.

“Portanto, se eles disserem que não podemos parar, serão os mesmos que sempre correm e os mesmos que sempre os seguem", concluiu.

