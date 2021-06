Maverick Viñales se classificou em 21º e terminou o GP da Alemanha em 19º, na última posição, em uma apresentação ruim que fez com que ele se irritasse publicamente com o time, dizendo que era tratado como piloto de testes e que copiará os ajustes do colega de time Fabio Quartararo na Holanda.

Apesar de ter uma M1 com os ajustes igual a de Quartararo, ele repetiu a mesma moto da Alemanha durante todo o fim de semana em Assen até agora, liderando três treinos e batendo o recorde de volta rápida em classificação, ficando 0.0.71s acima do colega de time.

Viñales diz que o maior fator de desempenho nesse final de semana veio do novo asfalto de Assen, que lhe deu a aderência necessário para extrair o máximo de sua Yamaha.

"Honestamente, essa deveria ser a regra todos os fins de semana", disse Viñales sobre a sua pole. "Eu acho que nosso nível é bom, nossa confiança está alta", acrescentou.

"Eu realmente tenho uma alta confiança no que nós somos capazes de fazer, mas ainda não encontramos um jeito de fazer. Honestamente, graças a Deus, o TL1 foi bom, eu tenho uma boa aderência, eu posso ser rápido", disse o espanhol.

"Então esse é o problema. Quando não temos aderência, nós não somos capazes de melhorar e estamos tentando, estamos tentando diversas coisas"

"Honestamente esse fim de semana eu não mudei nada. Eu disse 'não troque a moto, está perfeita'. E pensando nisso, foi bom, eu estou bem feliz e agora nos veremos. Amanhã temos uma ótima chance, nós vamos forçar ao máximo", revelou Maverick.

"Para mim, o resultado não é importante, para mim o importante é dar o máximo a primeira volta até a última".

"Nesse tipo de moto, quando você não tem aderência, você pode ser Deus e você não conseguirá fazer nada. Então, nós estamos tentando e é bom que nós [Quartararo] somos rápidos porque eles podem comparar e ver porquê".

A coletiva de Viñales na sexta foi cancelada na sexta porque ele tinha longas reuniões técnicas após o treino.

As reações de Viñales com os seus problemas na temporada foram bem contrastadas com a de seu companheiro de equipe, mas o espanhol não sente que tem a necessidade de se acalmar visto tudo que ele vem passando nesta temporada desde a vitória no Qatar, na corrida de abertura do campeonato em março.

Sobre mais corridas, Viñales não se agrada. "Não, já temos o bastante, eu não quero mais corridas. Já o bastante ter cinco, seis corridas em sequência com resultados ruins", disse. "E especialmente para mim o que é difícil é que normalmente até quando não tinha aderência eu era capaz de fazer uma volta e ficar na frente, mas nas últimas corridas nem uma volta eu consigo".

"Eu bato uma vez por corrida, as vezes em lugares que eu nunca bati em uma temporada. Então talvez é um indicador do quão longo nós estamos de onde nós queremos estar. Mas eu não posso continuar calmo", conclui Vinãles, que está em quinto no campeonato.

Q4: Veja ANÁLISE da CLASSIFICAÇÃO para o GP DA ESTÍRIA, na Áustria

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #114 - TELEMETRIA: Rico Penteado é enfático sobre favorito na Áustria

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: