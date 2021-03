O piloto da Suzuki Joan Mir disse que a sua "ambição" o impediu de conquistar o pódio no GP do Catar e ir em busca do título de 2021 da MotoGP, depois de ter sido ultrapassado por duas motos da Ducati.

Mir teve um final de semana difícil até à corrida, uma vez que a sensação que tinha com a GSX-RR do ano passado havia desaparecido na classificação.

No entanto, o espanhol conseguiu avançar com a afinação antes da prova e passou de 10º para 2º na última volta - embora tenha sido arrastado pela Pramac de Johann Zarco e pela Ducati de Francesco Bagnaia, depois de correr para fora da curva final.

Mir disse que preferia não ter ultrapassado Zarco na Curva 15, para se defender de Bagnaia, mas sentiu que deveria “arriscar” na primeira corrida da temporada.

Caracterizando-a como “uma corrida positiva para mim”, o piloto da Suzuki disse: “Recuperei um pouco tarde, mas finalmente conseguimos, é o mais importante desta corrida."

“Tentei fazer a corrida e no final dar o máximo porque sei que aqui a queda de pneus é grande e tentei controlar o máximo que pude. No geral foi positivo, estou feliz e agora temos outra chance."

“O [plano] ideal teria sido não ultrapassar o Zarco, ficar em terceiro para me proteger do Pecco [Bagnaia]. Mas é a primeira corrida e você tem que correr riscos. Por ambição, fiquei sem o pódio.”

Quando questionado pelo Motorosport.com se sua linha na última curva havia sido um erro, Mir explicou que fez uma abordagem mais ampla na expectativa de que isso o ajudasse a ter mais velocidade na reta.

“Bem, o ideal era não tentar ultrapassar Zarco e ter um deslizamento na reta e tentar defender a terceira posição”, disse

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Suzuki MotoGP

“Ultrapassei o Zarco no último setor e disse 'bem, se terminar em segundo vai ser ótimo', mas sabia que tinha duas Ducatis atrás de mim e que iria ser difícil. Eu vi a linha de chegada muito perto e os dois foguetes me ultrapassaram, então foi um pouco frustrante, mas dei 100%."

“É verdade que fui um pouco amplo mas normalmente se você for amplo e ninguém te ultrapassa, você consegue mais velocidade no final porque você para a moto e volta com mais velocidade", concluiu.

