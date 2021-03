Um colapso do sistema de largada pôs fim às aspirações do piloto da MotoGP Franco Morbidelli no circuito de Losail, onde terminou em 18º lugar.

Apesar de nem o italiano nem sua equipe, Petronas Yamaha, darem detalhes sobre a origem específica do problema, várias fontes do paddock em Losail deixaram claro em conversa com o Motorsport.com que o problema estava localizado no popularmente conhecido como 'holeshot'.

Este sistema de partida, inicialmente introduzido pela Ducati em meados de 2019, permite aos pilotos diminuir a altura da traseira da moto para ganhar tração, algo muito útil nas saídas, embora também possa ser colocado em prática durante a volta. Até hoje, todas as motos do grid o incorporam, muitas delas atrás e na frente.

O fato é que os técnicos da Petronas detectaram no grid de largada que o dispositivo traseiro da M1 de Morbidelli não voltou à sua posição inicial. Apesar disso, e segundo o que posteriormente afirmaram, decidiram que o italiano deveria largar para recolher o máximo de informação possível.

“Tivemos um problema no grid, mas decidimos começar mesmo assim. Pelo trabalho de toda a equipe e para tentar entender um pouco melhor o que estava acontecendo. É algo que precisa ser investigado mais a fundo ”, disse Morbidelli, que cruzou a linha de chegada em 18º lugar, 24 segundos atrás do vencedor da corrida Maverick Viñales.

Ao que parece, os técnicos detectaram que a moto, uma vez abaixada, não regressava à sua posição inicial, circunstância que o piloto teve de enfrentar ao longo da prova, em que perdia entre um e dois segundos por volta.

Um tremendo balde de água fria para o atual vice-campeão do mundo, um dos pilotos mais consistentes da pré-temporada e um dos que encara 2021 como forte candidato ao título, apesar de ter uma moto menos evoluída do que os demais pilotos da Yamaha.

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team, Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Luca Marini, Esponsorama Racing, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, Pol Espargaró, Repsol Honda Team, Stefan Bradl, Repsol Honda Team 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini, Danilo Petrucci, KTM Tech3, Luca Marini, Esponsorama Racing, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, Pol Espargaró, Repsol Honda Team, Stefan Bradl, Repsol Honda Team 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, Francesco Bagnaia, Ducati Team 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

EXCLUSIVO: Nelson Piquet crê que Verstappen ENGOLIRIA Hamilton na Mercedes; Nelsinho compara pilotos

PODCAST – Temporada 2021 marca nova era na cobertura do esporte a motor na TV?

Your browser does not support the audio element.