O campeão de 2020 da MotoGP, Joan Mir, não disputará o GP de San Marino do próximo fim de semana devido à lesão sofrida após sua forte queda na primeira volta da prova do último domingo no Red Bull Ring. O piloto da Suzuki foi ejetado com força de sua moto, caindo com tudo na brita da curva 4.

"Após vários exames, os médicos me recomendaram 15 dias de repouso e uma nova avaliação após esse período", disse. "Infelizmente, perderei a corrida de Misano, mas espero poder voltar em Aragón. Esta é uma temporada difícil, mas estou convencido de que voltaremos mais fortes para dar mais alegrias à minha equipe e a todos que me apoiam".

Em um comunicado separado, a Suzuki deu mais detalhes sobre a situação de Mir: "Os exames mostraram danos ósseos e no ligamento de seu tornozelo direito, que o obrigam a fazer repouso por pelo menos 15 dias".

"Após a queda do domingo, os médicos detectaram uma pequena fratura em um dos ossos do tornozelo direito. Após voltar à casa no domingo a noite, ele passou por novos exames".

"Mir se submeterá a uma nova rodada de exames para avaliar sua lesão após o período de repouso, para determinar o tratamento e, se possível, tentará correr o GP de Aragón. Nos próximos dias, Suzuki e Dorna avaliarão a melhor solução para Misano", concluiu a Suzuki.

Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

