MotoGP: Márquez recebe alta médica para retomar treinos com moto

Seis semanas após a última revisão médica, o hexacampeão da MotoGP Marc Márquez passou novamente por uma bateria de exames e, com os resultados positivos após a quarta operação no braço direito, recebeu alta para voltar a treinar normalmente, abrindo caminho para seu retorno em um futuro próximo.

O cirurgião responsável pelo caso, Joaquín Sánchez-Sotelo supervisionou a bateria de exames, declarando o resultado positivo.

"Hoje tive a oportunidade de avaliar Marc Márquez sobre seu procedimento cirúrgico, realizado recentemente na Clínica Mayo", disse Sotelo em um comunicado oficial. "Felizmente, Marc recuperou um grande arco de movimento, e também apresenta uma boa recuperação do ponto de vista muscular. Hoje ele se submeteu a radiografias e uma tomografia computadorizada que mostraram união óssea completa".

Ao que tudo indica, Márquez pode participar dos testes de Misano, previstos para os dias 06 e 07 de setembro, mas apesar de Alberto Puig, chefe da Honda, ter reafirmado o recentemente o desejo de ter o espanhol na pista, nada ainda está confirmado.

"O piloto da equipe Honda completou com êxito mais uma revisão médica no Hospital Internacional de Madrid. Sua equipe médica de confiança, formada por Joaquín Sánchez Sotelo, Samuel Antuña e Ángel Cotorro se mostraram satisfeitos com a recuperação no úmero direito", anunciou a equipe Honda em um comunicado.

Com isso, Márquez pode intensificar sua rotina de treinamentos, suportando mais peso e introduzindo exercícios mais variados em sua rotina. Além disso, ele poderá retomar os treinos com motos para entender mais a fundo a situação atual de seu braço.

No momento, Márquez vinha cumprindo à regra o programa projetado pelos seus médicos na reabilitação após uma primeira revisão em 13 de julho, agora nesta semana foi confirmada a consolidação do osso, passo necessário antes da alta médica.

Em seus últimos períodos de ausência do grid, Márquez realizou uma série de testes com motos de diferentes potências antes de retomar os trabalhos com as máquinas da MotoGP. Ao que tudo indica, o espanhol deverá seguir o mesmo caminho.

