Neste fim de semana, conheceremos o campeão de 2023 da MotoGP: Francesco Bagnaia ou Jorge Martín. Mas o atual campeão chega ao GP de Valência com uma mão na taça, podendo fechar a disputa já na sprint do sábado.

O Circuito Ricardo Tormo volta a receber a decisão da MotoGP. E, assim como em 2022, Bagnaia chega à Espanha com o desafio de defender sua liderança. O que muda é o adversário: sai Fabio Quartararo e a Yamaha e entra Jorge Martín com uma Ducati igual à sua.

Se no Catar Pecco teve problemas com um pneu traseiro defeituoso na sprint, vencida por Martín, no domingo a situação se inverteu, com o espanhol amargando uma décima posição contra o segundo lugar do rival.

Esse revés colocou em risco as chances de título de Martín, que se encontra a 21 pontos de Pecco com 37 em jogo no fim de semana. Vejamos as chances do italiano de conquistar o bicampeonato já na sprint do sábado, por mais que Martín certamente fará de tudo para jogar a decisão para o domingo.

Dada à grande diferença de pontos, Bagnaia tem dupla chance de levar o título de 2023: será campeão se fizer pelo menos quatro pontos a mais que Martín na sprint do sábado. Caso não consiga, para ter certeza de sua festa independente do rival, Pecco precisa fazer 16 pontos no fim de semana.

Diante disso, existem seis combinações que lhe permitiriam fechar o jogo no sábado para correr tranquilo no domingo:

- Vencer a Sprint e Martin terminar em terceiro ou pior

- Terminar em segundo no Sprint e Martin terminar em quinto ou pior

- Terminar em terceiro no Sprint e Martin terminar em sétimo ou pior

- Terminar em quarto lugar no Sprint e Martin terminar em oitavo ou pior

- Terminar em quinto no Sprint e Martin terminar em nono ou pior

- Terminar em sexto no Sprint e Martin terminar em décimo ou pior

De qualquer forma, mesmo que vá mal na sprint, saindo sem pontos, Bagnaia tem a certeza de que será campeão se terminar no top 3 do domingo, sem depender de Martín.

Agora... se olharmos do ponto de vista do espanhol, para reverter drasticamente as previsões, ele teria que fazer 22 pontos a mais que o atual líder já que, em caso de empate, Pecco sairia vitorioso, devido ao maior número de vitórias no ano.

É claro que, com 37 pontos em jogo no fim de semana, é quase obrigatório para Martín ir bem em ambas as corridas, torcendo para uma etapa desastrosa do rival.

RETA FINAL: GP de Las Vegas calou os críticos? Veja debate sobre o polêmico fim de semana da F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #256 – Quais as chances do GP de Las Vegas se tornar um fiasco?