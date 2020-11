Franco Morbidelli tornou-se o piloto com mais vitórias na temporada de 2020 da MotoGP ao vencer o GP de Valência, empatado com o seu companheiro de equipe Fabio Quartararo, mas enquanto o francês não vem de boas corridas, o italiano vem em um crescente fim de campeonato e luta para ser vice-campeão.

A vitória veio após 26 voltas correndo sozinho e com uma disputa na última curva com Jack Miller, com quem trocou de posições até quatro vezes.

“O ritmo da corrida foi incrível. Optei pelo pneu dianteiro duro porque não sabia se o médio ia perder muito ritmo. Tive que conduzir diferente, melhorei a frenagem mas fui pior nas curvas, perdi um pouco a frente, no final sofri com a roda traseira”.

“Eu sabia que o Miller ia chegar, mas no final dei o meu melhor, fizemos algumas disputas, mas foi muito limpo, de uma forma muito esportiva, a luta foi fantástica. Estou impressionado com o desempenho nesta corrida, dei o meu melhor em cada volta. Parabéns à equipe e ao Jack. Infelizmente perdemos o campeonato, mas o trabalho tem sido fantástico”, explicou Morbidelli.

“Sabia que podia ser um piloto duro numa luta corpo a corpo, já tinha feito isso na Moto2 e na MotoGP, mas não lutando pela vitória, por isso foi muito bom me colocar à prova numa corrida como esta, com um piloto fantástico. Foi muito bom ver que consegui sair vitorioso dessa luta com Jack", disse ele.

“Na última volta ele estava me pressionando com o médio. Com o duro pude frear um pouco mais, estava pensando que não podia deixar ele passar e quando aconteceu devolvi imediatamente ”.

Morbidelli considerou o GP de Valência seu melhor desempenho na categoria: "Sim, penso que foi a minha melhor corrida de MotoGP até então, foi um ritmo super elevado e uma luta muito bonita no final, foi definitivamente a minha melhor corrida."

Franco, de origem brasileira, recebeu a 'inevitável' comparação com o tricampeão de F1 Ayrton Senna. Sobre isso, ele respondeu: “Adoro o Senna, ele é um dos meus principais ídolos, é brasileiro e me identifico com ele. Quando nasci, minha mãe colocou um pôster dele na minha cama e ainda tenho. Onde quer que eu vá eu coloco e é uma inspiração. Não tive a sorte de vê-lo correndo quando estava na F1, mas assisti muitos documentários, corridas e entrevistas com ele e prestando muita atenção."

"Eu amo sua abordagem para a competição e sua personalidade. É uma luz, um modelo. Acho que me comparar com o Ayrton é demais, ele é uma lenda, um grande campeão, e eu não sou. Mas gosto que alguém pense nisso ", completou.

Já é oficial que Morbidelli correrá uma moto de fábrica em 2021, uma M1 que agora é muito pior do que sua 'velha' moto de 2019. Questionado se ele não preferia continuar com sua Yamaha atual, o piloto disse: “Não, uma nova moto pode ser desenvolvida, você pode trabalhar e fazer modificações. A fábrica trabalha para melhorá-lo. Minha atual moto é o que é, não muda, eu tenho que pegar todo o óleo que puder. Posso adaptar algo, mas não evolui. No final, todas as energias de fábrica são canalizadas para a última moto e é ela que tem mais espaço para melhorias. No momento estou satisfeito com a moto que tenho, mas no próximo ano terei a nova”, concluiu o ítalo-brasileiro.

