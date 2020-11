Em um final de semana que pode definir o título para Joan Mir, a MotoGP definiu neste sábado o grid de largada para o GP de Valência. E em uma sessão que contou com a aparição da chuva, apesar de em uma quantidade bem menor que a da Fórmula 1, a pole para a penúltima etapa de 2020 ficou com Franco Morbidelli.

Antes mesmo da classificação, o dia em Valência foi movimentado, primeiro com a confirmação do teste positivo para Covid-19 de Iker Lecuona, que o tirou do final de semana e depois com a notícia de que dois dos principais rivais de Joan Mir na luta pelo título, Quartararo e Rins, haviam ficado de fora do Q2 após o terceiro treino livre.

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 12 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa primeira parte do treino: Brad Binder, Fabio Quartararo, Cal Crutchlow, Álex Rins, Danilo Petrucci, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Stefan Bradl, Tito Rabat, Álex Márquez e Lorenzo Salvadori.

No final da primeira parte do treino, um dos candidatos ao título conseguiu se redimir Enquanto Brad Binder terminou em primeiro, com 01min30s810, Fabio Quartararo foi o segundo, com 01min30s959. Essa foi uma pequena vitória ao francês, especialmente ao ver que Álex Rins foi o quarto na sessão.

Veja como ficou o grid de largada entre os pilotos que não passaram para o Q2, de 13º a 21º: Cal Crutchlow, Álex Rins, Danilo Petrucci, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Stefan Bradl, Tito Rabat, Álex Márquez e Lorenzo Salvadori.

E o Q1 ainda foi marcado por um forte acidente envolvendo Álex Márquez, que perdeu o controle da moto do meio da curva, foi ejetado e caiu com força no chão. Com sorte, o espanhol saiu andando sozinho do local.

Q2

Binder e Quartararo garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores nos primeiros treinos livres do final de semana: Franco Morbidelli, Jack Miller, Pol Espargaró, Johann Zarco, Maverick Viñales, Takaaki Nakagami, Joan Mir, Francesco Bagnaia, Miguel Oliveira e Aleix Espargaró.

A chuva acabou não interferindo na segunda parte do classificatório e, no final, a pole ficou com Franco Morbidelli, seguido de Miller, Nakagami, Zarco, Pol Espargaró, Viñales, Aleix Espargaró, Bagnaia, Oliveira, Quartararo e Miller.

A MotoGP volta à pista no domingo para o GP de Valência, 13ª das 14 etapas da temporada 2020 e a segunda das duas corridas no circuito espanhol. A prova está marcada para as 10h, horário de Brasília. A transmissão será no Fox Sports.

