A Tech 3, equipe satélite da KTM na MotoGP, anunciou que o piloto Iker Lecuona está fora do GP de Valência deste final de semana após testar positivo para Covid-19 na manhã deste sábado (14).

O espanhol já não participou do GP da Europa na semana passada após ser forçado a realizar uma quarentena de dez dias porque seu irmão e assistente havia testado positivo. Lecuona estava liberado para retornar neste fim de semana e viajou de Andorra para Valência no sábado, onde passou por outro teste.

O resultado deu positivo e, com isso, ele ficará de fora da segunda prova em Valência também. Lecuona está assintomático e ficará em quarentena. Na próxima semana ele fará novos testes para saber se poderá correr em Portugal.

"Tristes notícias hoje", disse Herve Poncharal, chefe da Tech 3. "Apesar de Iker ter testado negativo três vezes, o último exame que ele fez, nesta manhã, na entrada do circuito, deu positivo".

"Portanto, ele não poderá entrar no circuito e disputar o GP de Valência. Ele passará por novos testes para ver se poderá participar do GP de Portugal em Portimão na próxima semana".

Lecuona fez sua estreia na MotoGP em Valência no ano passado, substituindo Miguel Oliveira que estava lesionado. Novamente, o português será o único representante da Tech 3 no grid este fim de semana.

Lecuona é o segundo piloto da MotoGP a testar positivo para Covid-19 após Valentino Rossi, que perdeu a rodada dupla de Aragón, retornando à ação no último final de semana.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Hamilton despista sobre Rosberg, analisa Bottas e ‘esquece’ Alonso; assista e entenda

PODCAST: O calendário 'pós-pandemia' da F1 2021 é o mais correto? Ouça o debate