MotoGP: Honda anuncia Nakagami como wild card no GP da França

Após contar com Aleix Espargaró no GP da Espanha, a Honda anunciou seu segundo wild card na temporada 2025 da MotoGP: Takaaki Nakagami retorna ao grid para uma participação especial no GP da França, em Le Mans, na próxima semana.

O piloto japonês esteve em Jerez na última segunda-feira para participar do teste oficial da categoria junto dos demais titulares e testadores. E, agora, a marca japonesa confirmou sua participação especial na etapa de Le Mans.

O japonês, que disputou 123 GPs da categoria rainha entre 2018 e 2024 sem terminar no pódio nenhuma vez, competiu três temporadas na 125cc e seis na Moto2 entre 2007 e 2017.

Com a chegada de Espargaró à equipe de testes, também após sua aposentadoria no ano passado, parecia que o espanhol assumiria a responsabilidade pelo desenvolvimento, mas o próprio Aleix explicou ao Motorsport.com que Nakagami "está fazendo um ótimo trabalho, ele está pilotando muito e mantendo sua velocidade", com o próprio Aleix explicando que "ele também vai correr o GP da França, então ele está vindo para Jerez para se preparar um pouco para a corrida".

Em termos semelhantes, Joan Mir se expressou no domingo, quando perguntado pelo Motorsport.com sobre a ausência de Espargaró no teste de segunda-feira, depois de competir no GP da Espanha no fim de semana.

"Temos a sorte de ter dois pilotos de teste muito bons, Taka no ano passado fez um ótimo trabalho com o que tinha. O feedback que Aleix dá também é dado por ele, é claro que Espargaró vem de outra moto e sempre pode trazer coisas mais frescas, mas Nakagami também pode fazer um ótimo trabalho", disse o espanhol, que não conseguiu terminar a corrida de domingo devido a uma queda.

Depois de se aposentar da MotoGP, a Honda substituiu Nakagami na equipe LCR pelo tailandês Somkiat Chantra, que está lutando em sua temporada de estreia na categoria rainha.

ÁLEX MÁRQUEZ DESENCANTA, Marc CAI e QUARTARARO BRILHA em Jerez! Diogo Moreira 4º na Moto2 | E PECCO?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ÁLEX vence, QUARTARARO brilha, PECCO apagado e MARC cai de novo: o INSANO GP da Espanha de MotoGP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!