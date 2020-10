MotoGP: Nakagami lidera sexta-feira do GP de Teruel em Aragón

Após confirmar que terá uma moto da Honda atualizada para a temporada de 2021, Takaaki Nakagami aproveitou os bons ares e foi o mais rápido da sexta-feira em Aragón, local do GP de Teruel no próximo domingo. O japonês cravou 1min47s782, sendo 0s175 mais veloz do que Maverick Viñales.

O líder do campeonato, Joan Mir, colocou sua Suzuki na quinta posição na principal sessão do dia, logo atrás de Fabio Quartararo, com apenas 0s018 separando os dois pilotos.

Alex Márquez liderou a primeira sessão, mas foi apenas o décimo colocado na parte da tarde.

As Ducatis não conseguiram ter bom desempenho, com Andrea Dovizioso, o melhor representante da marca italiana no campeonato, amargando apenas o 18º melhor tempo.

O treino de classificação para o GP de Teruel acontece neste sábado às 9h50, horário de Brasília.

Confira os tempos da sexta-feira

TL2:

TL1

