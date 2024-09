A MotoGP confirmou o adiamento do retorno do GP da Índia no calendário até 2026, devido ao que descreveu como "circunstâncias operacionais" e confirmou a permanência de Portugal por mais dois anos.

Conforme revelado pelo Motorsport.com na terça-feira (24), a categoria rainha não visitará o subcontinente indiano no próximo ano, com a corrida no Buddh Internacional Circuit, próximo à Delhi, agora movida para o status de "evento reserva" para 2025.

A apuração reforça que as autoridades locais não conseguiram encontrar o apoio financeiro necessário para organizar a corrida, que deveria ser realizada em março do próximo ano.

Em sua declaração oficial, a Dorna, empresa proprietária da MotoGP, disse que apenas "circunstâncias operacionais obrigaram o evento a ser adiado de seu espaço inicial próximo ao início do calendário de 2025". Ele acrescentou que "Sem datas disponíveis no final da temporada, o MotoGP retornará à Índia no início de 2026".

Foi apenas no mês passado que a MotoGP assinou um novo contrato de três anos diretamente com o governo do estado de Uttar Pradesh para trazer o campeonato de volta ao país depois que o evento planejado para 2024 foi cancelado.

O novo acordo deixou de lado o promotor anterior, a Fairstreet Sports, com a Invest GP, o braço de investimentos do estado, posteriormente lançando uma licitação para encontrar uma nova organização para ajudar a organizar a corrida.

No entanto, com o MotoGP, com pressa para assinar o cronograma de 2025, parece que não foi possível chegar a um acordo a tempo de realizar a corrida planejada em março.

O GP inaugural da Índia foi realizado em setembro de 2023 como parte da expansão da MotoGP na Ásia, que viu o campeonato também visitar novas corridas na Tailândia e na Indonésia.

A corrida na Índia foi realizada em uma versão ligeiramente modificada do circuito que também sediou três eventos de Fórmula 1 entre 2011 e 2013. Essas três corridas foram organizadas e promovidas diretamente pelo proprietário do circuito, o Jaypee Group, que, desde então, vem enfrentando sérios problemas financeiros, com muitas de suas subsidiárias em meio a processos de insolvência.

Portugal recebe novo contrato até 2026

Já em um anúncio separado, a MotoGP confirmou que Portugal permanecerá no calendário em 2025 como parte de um novo acordo de dois anos com a corrida em Portimão.

Havia dúvidas sobre o futuro do circuito do Algarve no calendário após a adição de uma nova corrida no Balaton Park Circuit, na Hungria, no início deste mês.

Esperava-se que a volta da Hungria ao calendário da categoria rainha, pela primeira vez desde 1992, fosse feito à custa de Portugal, mas o novo contrato garantiu até 2026 a continuidade da corrida em terras lusitanas.

Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports, disse: "Estamos muito felizes em anunciar que estaremos correndo em Portugal por pelo menos mais dois anos. Desde que fomos pela primeira vez ao Autódromo Internacional do Algarve, ele se tornou o favorito de muitos fãs e pilotos, e é fácil perceber por quê".

"Não só é um lugar lindo para correr, mas o evento em si tem melhorado a cada ano, e estamos muito orgulhosos de poder causar um impacto econômico, esportivo e social tão positivo na região. Estamos ansiosos para ver nossos fãs portugueses novamente em 2025 e 2026".

BASTIANINI devia ser PUNIDO por lance com MARTÍN? Pecco VACILA e CULPA PNEU em Misano! Pré-Indonésia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastianini devia ser punido por lance com Martín? Pecco vacila e culpa pneus em Misano

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!