Após mais uma queda, agora no GP da Emilia Romagna de MotoGP, que permitiu a Jorge Martín abrir novamente na liderança do Mundial, Francesco Bagnaia veio a público criticar os problemas vistos com os pneus Michelin, afirmando que estes estão causando um desequilíbrio no campeonato.

O piloto da Ducati começou a segunda corrida de Misano na pole position e estava lutando com o rival da Pramac, Jorge Martín, pela liderança nas primeiras voltas. Mas, após perder posições para Martín e Enea Bastianini, ele rapidamente perdeu contato com a dupla, com seu déficit aumentando para até três segundos na metade da corrida. Em um determinado momento, havia até um sério risco de ele perder o último lugar no pódio para Marc Márquez, que o perseguia.

Mas, a partir da 15ª volta, a sorte de Bagnaia mudou repentinamente, pois ele estabeleceu uma série de voltas mais rápidas, com sua marca de 01min30s877 permanecendo imbatível até a bandeira quadriculada. No entanto, quando voltou ao ritmo, ele já estava muito longe de conseguir se recuperar, e sua corrida acabou sendo encerrada prematuramente com um acidente na 21ª volta, na curva 8.

Falando após a prova, o italiano disse que estava perplexo com o fato de seu pneu traseiro não estar funcionando como deveria durante a maior parte da corrida, explicando que nenhum piloto da MotoGP jamais havia enfrentado esse tipo de problema.

Francesco Bagnaia, acidente da equipe Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Eu estava forçando e fazendo 01min31s8, 31s7, 31s8", disse ele sobre os estágios iniciais da corrida. "E então, em um momento, de uma volta para outra, baixei o tempo da volta em seis-sete-oito décimos sem fazer nada, apenas andando. A traseira não estava funcionando. Eu era como um cone para os outros pilotos".

"Essa traseira média foi a escolhida desde o início do fim de semana, então deve ser a melhor, mas não estava funcionando por 15 voltas. Então é muito estranho. Depois ficou muito bom. Comecei a ser super-rápido, como eu esperava que fosse meu ritmo. Depois da largada, eu estava liderando, tinha certeza de que abriria uma brecha e depois iria embora porque meu ritmo estava muito bom".

Embora a Michelin tenha fornecido pneus novos este ano, que ajudaram os pilotos a quebrar recordes de volta de longa data em quase todos os circuitos, a fabricante não conseguiu erradicar os problemas aleatórios que continuam aparecendo. Na penúltima etapa da temporada do ano passado, no Catar, Martín acusou a Michelin de roubar-lhe o título com um pneu ruim que parecia uma "pedra" depois de terminar a corrida de Losail em 10º lugar.

Questionado sobre o possível impacto de um fornecedor externo na decisão do resultado do campeonato, Bagnaia disse: "É uma pena. Mas eu sei 100% que a Michelin não sabe o que aconteceu com os pneus. Isso é um problema, mas eles não sabem. Eles querem nos dar a mesma chance todas as vezes, mas, por algum motivo, às vezes não está funcionando da mesma forma".

"Portanto, esse é um problema enorme que está fazendo com que o campeonato esteja desequilibrado neste momento".

Referindo-se a um incidente tardio com Álex Márquez em Aragão, ele acrescentou: "Nos últimos três GPs, duas situações [estavam] fora do nosso controle. É verdade que, nas duas corridas de Misano, eu perdi apenas três a cinco pontos, mas poderia ter sido muito melhor para nós. A possibilidade de sair daqui liderando o campeonato era muito grande, mas não tivemos essa chance".

No final da corrida, Bagnaia perdeu a moto no início da curva 8 à esquerda, que seguia a reta final, perdendo a chance de terminar em terceiro lugar. O abandono, o terceiro do ano, deixou-o com um déficit de 24 pontos em relação ao líder do campeonato, Martín, antes do GP da Indonésia, neste fim de semana, em Mandalika.

