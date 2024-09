O calendário do Campeonato da MotoGP de 2025 foi formalmente anunciado, com um recorde de 22 etapas, retorno da Argentina, um novo evento na Hungria e uma mudança da Tailândia para a etapa de abertura da temporada.

Após um fluxo constante de anúncios detalhados - incluindo o adiamento do retorno da Índia ao programa para 2026 e a manutenção de Portugal - antes do GP da Indonésia deste fim de semana, o calendário completo foi confirmado.

Apesar de suas tentativas de realizar uma campanha com 22 rodadas terem sido frustradas em 2023 e 2024, a Dorna, empresa proprietária da MotoGP perseverará com o que seria um número recorde de eventos, caso a temporada de 2025 da categoria rainha ocorra como planejado.

Todos os eventos do calendário deste ano estão presentes em 2025 - incluindo a rodada de retorno de Aragão - e serão acompanhados por Brno, na República Tcheca, que está incluído no cronograma pela primeira vez desde 2020, e um novo evento na Hungria, no recém-construído Balaton Park Circuit.

Outra etapa que está de volta será o GP da Argentina, na corrida do Termas do Rio Hondo, na província de Santiago del Estero.

Os eventos farão parte de um cronograma de verão relativamente exaustivo, com sete rodadas definidas em torno do tradicional hiato de verão.

Haverá também uma mudança no programa no início do ano, com a Tailândia deixando de ser a etapa de outubro desta temporada para ser o ponto de partida de 2025, em 2 de março.

O Circuito Internacional de Buriram será a primeira parada de quatro corridas que começam na Ásia, vão para as Américas e depois retornam ao continente asiático no início da temporada, seguido pela corrida na Argentina, o GP das Américas e o GP do Catar, que ganha uma nova data em abril

Em outros lugares, o GP da Inglaterra foi antecipado para 25 de maio como a sétima rodada da temporada, enquanto o GP da Catalunha foi transferido para o dia 7 de setembro.

Após o anúncio de que o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, assinou um novo contrato de dois anos para continuar a sediar o GP de Portugal, ele marcará a penúltima rodada da temporada em uma rodada dupla europeia consecutiva com Valência, que concluirá o ano.

Calendário completo de 2025 da MotoGP:

N°. Data GP Circuito 1 02 de março Tailândia Circuito Internacional de Chang 2 16 de março Argentina Termas de Río Hondo 3 30 de março Américas Circuito das Américas 4 13 de abril Qatar Circuito Internacional de Lusail 5 27 de abril Espanha Circuito de Jerez-Ángel Nieto 6 11 de maio França Le Mans 7 25 de maio Grã-Bretanha Circuito de Silverstone 8 08 de junho Aragão MotorLand Aragón 9 22 de junho Itália Autódromo Internacional de Mugello 10 29 de junho Holanda Circuito TT de Assen 11 13 de julho Alemanha Sachsenring 12 20 de julho República Tcheca* Automotodrom Brno 13 17 de agosto Áustria Red Bull Ring-Spielberg 14 24 de agosto Hungria** Circuito do Parque Balaton 15 07 de setembro Catalunha Circuito de Barcelona-Catalunha 16 14 de setembro San Marino e Riviera de Rimini Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli 17 28 de setembro Japão Mobility Resort Motegi 18 05 de outubro Indonésia Circuito Internacional Pertamina Mandalika 19 19 de outubro Austrália Circuito do GP de Phillip Island 20 26 de outubro Malásia Circuito Internacional Petronas Sepang 21 09 de novembro Portugal* Autódromo Internacional do Algarve 22 16 de novembro Comunidade Valenciana Circuito Ricardo Tormo

* sujeito a contrato

** sujeito a homologação

