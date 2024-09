O piloto da Pramac, Franco Morbidelli, revelou que o acidente que o tirou da pré-temporada da MotoGP no começo do ano teve consequências mais sérias do que o imaginado, com o ítalo-brasileiro confessando que chegou a perder sua memória por duas semanas.

Após sua demissão da Yamaha no fim de 2023, Morbidelli estava se preparando para a campanha de 2024, que marcou sua estreia com a Ducati, correndo com a Desmosedici do ano ao lado de Jorge Martín na Pramac.

Porém, em um teste com uma moto de rua Ducati V4 Panigale em Portimão, Morbidelli caiu na curva 7 e bateu com a cabeça no asfalto, o que o deixou inconsciente na pista. Ele precisou ser levado ao hospital, onde os médicos descobriram que havia um coágulo em sua cabeça. O piloto de 29 anos havia explicado anteriormente que não se lembrava do que havia acontecido antes e depois do acidente, que ele descreveu como "obscuro", mas "estranho".

Mas em uma entrevista ao jornal italiano La Repubblica, vice-campeão de 2020 revelou que não conseguia nem mesmo reconhecer os membros de sua família enquanto se recuperava dos ferimentos sofridos na cabeça no hospital.

"A verdade sobre esse acidente nunca foi contada a vocês em sua totalidade", disse ele. "Eu perdi minha memória. Por duas semanas. Não reconheci pessoas que eram muito próximas a mim, membros importantes de minha família. Parecia impossível, mas mesmo assim. Eu tinha todos os medos do mundo. Todos eles. Felizmente, vimos que as lembranças e a lucidez estavam voltando, pouco a pouco. A cada dia, um detalhe, algo mais: meu cérebro começou a funcionar novamente como antes".

Seguindo o conselho de seus médicos, Morbidelli foi forçado a perder os dois testes de pré-temporada do ano na Malásia e no Catar. O fato de ter mudado da Yamaha para a Ducati durante o inverno fez com que ele chegasse à abertura da temporada em Losail sem ter completado uma única volta na Desmosedici GP24.

Morbidelli agradeceu aos que o cercavam por apoiá-lo na preparação para a nova temporada, já que ele fez sua estreia na Ducati no Catar quase sem preparação.

"Duas semanas antes dessa estreia, eu ainda estava um pouco 'gagá'. Mas toda a minha equipe na Pramac e a família esportiva que me cerca têm sido ótimas", garantiu. "Voltar a subir na moto foi um desafio muito difícil: em resumo, eu não fazia isso há três meses, desde a última corrida de 2023, em Valência".

"Durante um mês, eu não treinei. Eu estava saindo de uma lesão grave, que a única maneira de superar é ficar parado: você se sente bem, mas as pessoas ao seu redor sabem que isso não é verdade".

Morbidelli enfrentou três temporadas difíceis na Yamaha desde que foi vice-campeão na temporada de 2020, perdendo para Joan Mir, da Suzuki. Juntar-se à Pramac com as máquinas atualizadas da Ducati foi sua oportunidade de começar de novo, mas perder qualquer oportunidade de testar a motocicleta fez com que ele começasse o ano com o pé atrás.

Franco Morbidelli, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Foi somente na quinta etapa da temporada que Morbidelli entrou no top 10 em um GP, e o progresso recente fez com que ele se largasse da primeira fila no GP de San Marino. No entanto, nem todo mundo ficou impressionado com sua velocidade na moto mais rápida do grid, com Aleix Espargaró, da Aprilia, questionando por que ele permanecerá no grid com a VR46 no próximo ano, quando seu lugar poderia ser dado a um piloto promissor da Moto2.

O piloto de 29 anos admitiu que teve de se reerguer depois que o incidente no treino ameaçou arruinar sua carreira na MotoGP.

"Depois de dois anos difíceis com a Yamaha, você sofre um golpe como esse e diz a si mesmo que é o golpe final. Mas eu cerrei os dentes", disse ele. "A vida pode nos colocar à prova a qualquer momento. Posso realmente dizer que já vi de tudo, mas a cada vez você aprende que precisa ser forte o suficiente para lidar com a adversidade".

"Como homem, não há dúvida: tenho sorte de ter minha mãe, minha noiva e minha família ao meu lado. Descobri que sou muito amado e espero merecer isso".

BASTIANINI devia ser PUNIDO por lance com MARTÍN? Pecco VACILA e CULPA PNEU em Misano! Pré-Indonésia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastianini devia ser punido por lance com Martín? Pecco vacila e culpa pneus em Misano

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!