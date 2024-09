Marc Márquez não estava feliz após a corrida de domingo em Misano pela MotoGP, pois havia terminado no pódio, mas a uma distância considerável do rival à sua frente e também aproveitando as quedas de Pedro Acosta e Pecco Bagnaia.

No entanto, durante a coletiva de imprensa oficial após o pódio, ele ficou gradualmente mais animado. Primeiro por causa da troca de "encontrões" entre Jorge Martín e Enea Bastianini, depois brincando com o italiano, a quem deu algumas aulas de inglês durante o percurso, e, por fim, brincando com alguns jornalistas locais que "podiam ver sua camisa daqui até a Espanha", brincou.

No final, entre uma coisa e outra, o piloto da Gresini acabou se divertindo.

"Sim, desta vez sim, mas porque já estive nessa situação no passado, e isso me fez lembrar dos meus velhos tempos", disse Marc, que se viu na situação de Bastianini mais vezes do que na de Martin durante sua carreira. "Sim", ele respondeu secamente, um 'método' que ele já usou quando lhe perguntaram se ele vendia mais do que o espanhol, quando ele era a escolha da Ducati. Então ele respondeu com a mesma concisão: "Sim".

Lá, ele foi convidado a explicar seu ponto de vista sobre a manobra em que Bastianini abordou Martín até o limite na última volta da corrida.

"No esporte a motor e, especialmente, na MotoGP de hoje, se você precisa ultrapassar, deve fazê-lo dessa forma. Especialmente se você estiver tão próximo no tempo de volta. Às vezes, eu sempre digo, a diferença não existe, mas é criada. Bastianini fez isso e o fez muito bem", explicou

"Até que ponto, os dois pneus (do italiano) tocaram o azul, se não tivessem saído da pista, nada aconteceu. Teria sido uma ultrapassagem no limite, mas na última volta. Quando ele está completamente fora da pista, na minha opinião, ele tem que devolver a posição. Foi isso que os árbitros decidiram e eu não vou me meter nisso".

Uma ultrapassagem no estilo Márquez

A sala de imprensa em Misano estava lotada de jornalistas italianos que consideravam a ultrapassagem de Enea como certa, e perguntaram a Marc se ele estava ciente de que sua ultrapassagem teria incendiado a corrida.

"Eu estava dizendo isso a um jornalista italiano, que veria a camisa que estava aparecendo daqui até Espanha", ele riu. "Sim, eu disse que sim, eu sabia que eles iriam dizer que era uma ultrapassagem no estilo Márquez, mas tudo bem, é apenas uma circunstância de corrida. Você só precisa ter um critério claro do que é punível e do que não é", perguntou Marc.

Também o veterano agente de Bastianini, o incombustível Carlo Pernat, garantiu que a ultrapassagem de seu pupilo teria sido assinada pelo Marc Márquez da melhor época.

"É verdade que se trata de uma ultrapassagem no limite, daquelas que já fiz muitas vezes, mas, insisto, se você ultrapassar e sair da pista ou jogar o outro piloto, é passível de punição", algo que não aconteceu, por exemplo, na famosa ultrapassagem de Jorge Lorenzo na última curva de Jerez 2015.

"Sempre foi assim e já cometi erros ao ultrapassar com muito otimismo, puxando o outro piloto, já aconteceu comigo, fui penalizado e pedi perdão, são corridas e você vai até o limite".

"O primeiro a chegar é o que tem mais chances de ganhar o título".

Protagonista de mil batalhas, perguntaram a Marc se Martin não havia se arriscado demais em busca da vitória, já que Bagnaia estava fora da corrida e que um segundo lugar já era um triunfo.

"Ele é ambicioso, lutou por ela e a defendeu bem, mas havia outro piloto que queria essa vitória, Bastianini, ambos estavam indo muito rápido".

Um Martin que, apesar de não ter vencido, está um pouco mais à frente na classificação geral, o que nos leva a considerar seriamente que a Ducati vai "deixar" liberdade absoluta para lutar pelo título a todos os pilotos envolvidos. Perguntaram a Marc se ele via o espanhol como capaz de vencer o campeonato.

"Obviamente, o líder, mesmo que a vantagem seja pequena, tem mais chances do que o segundo, e neste momento o favorito é Martin, porque ele tem a vantagem".

"O que vai fazer a diferença entre agora e o final do ano são esses erros, especialmente nas primeiras voltas, quando você quer se recuperar e depois vai ao limite. Como vimos, quando você quer forçar um pouco mais, vai para o chão. Não ajudou o fato de termos duas corridas no mesmo circuito, porque você vai mais ao limite, procura mais e viu os acidentes de Pecco, de Acosta...", o catalão tentou encerrar o assunto.

Após a coletiva, um grupo de jornalistas italianos se aglomerou em torno de Márquez para insistir na legalidade de uma ultrapassagem que, segundo eles, Marc já fez milhares de vezes, refutando o argumento de sair da pista por causa da cor da tinta no cimento. Um dos jornalistas agitados afirmou que Enea não havia pisado no "verde", como eles dizem. Mas em uma área da quadra pintada de azul (por razões estéticas).

"O azul está fora da pista, não é verde, mas está fora da pista. Vocês estão procurando o que não existe", começou Marc. "Uma coisa é pisar no azul em uma volta rápida e outra porque você empurrou outro piloto para fora da pista em uma ultrapassagem, e é isso", ele permaneceu firme diante dos jornalistas, que ainda o pressionavam. "Explique-me para que eu entenda ou possa aprender", disse-lhe um deles enquanto Marc tentava sair da sala.

Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

