A Petronas, equipe satélite da Yamaha na MotoGP, negou os rumores de uma possível contratação de Andrea Dovizioso após a saída do italiano da Ducati ter sido confirmada.

A equipe já tem Franco Morbidelli garantido por mais dois anos e está próxima de trazer o multicampeão mundial Valentino Rossi em um contrato de um ano com opção de renovação por mais um.

Apesar de Rossi ter afirmado que sua permanência na MotoGP é "99% certa", um acordo com a equipe ainda não foi fechada por questões envolvendo o pessoal que Rossi levaria para a Petronas.

Com isso, surgiram rumores em veículos de imprensa europeus de que Rossi havia mudado de ideia e partiria para a aposentadoria, com Dovizioso próximo de fechar um acordo com a Petronas.

Porém, o chefe da Petronas Yamaha e antigo CEO do Circuito de Sepang Razlan Razali usou suas redes sociais para encerrar os rumores. Em um breve post no Facebook, Razali disse: "Passando tudo a limpo, não estamos considerando Dovi para 2021".

Dovizioso anunciou durante o GP da Áustria que sairá da Ducati no final da temporada, encerrando uma parceria de oito anos que rendeu 14 vitórias e três vice-campeonatos. Nem o piloto nem a Ducati deram detalhes sobre o que levou ao divórcio, apenas falando que o acordo não foi atingido.

Após o anúncio, Dovizioso admitiu que não tem plano B para 2021, mas sentiu que a decisão de sair da Ducati era necessária para permitir que ele pudesse focar totalmente na batalha pelo título de 2020.

O italiano havia sido ligado à KTM mais cedo no ano, mas a montadora austríaca já confirmou as duplas da equipe de fábrica e da Tech3. Isso o deixa apenas a Aprilia como opção realista, apesar do CEO Massimo Rivola admitir recentemente que não teria como bancá-lo.

Cal Crutchlow, que está de saída da LCR Honda, também tem seu nome ligado à vaga, além de Aleix Espargaró, enquanto a Aprilia segue apoiando publicamente Andrea Iannone, enquanto ele espera a audiência sobre seu afastamento por doping, marcada para outubro.

