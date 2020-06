MotoGP: Petrucci confirma saída da Ducati no final de 2020

Na semana passada, Jack Miller recebeu a promoção da Ducati e irá correr pela equipe oficial em 2021 na MotoGP, mas ainda desconhece a identidade de seu companheiro de equipe. Porém, o caminho pode estar aberto para a renovação de Andrea Dovizioso, agora que Danilo Petrucci confirmou que não continua com a equipe após o final desta temporada.

Petrucci, que ganhou sua primeira prova na MotoGP na Itália no ano passado, deixou claro que a decisão da Ducati de promover Miller o deixou sem uma vaga na equipe, em uma breve entrevista realizada na segunda com o canal de TV italiano TGR Umbria.

"A Ducati que decidiu encerrar nosso relacionamento", disse. "Fico triste por isso, mas meu objetivo é ficar na MotoGP e correr na MotoGP. Há apenas um ano eu estava vencendo, então quero continuar para vencer de novo".

"Quero agradecer a eles pela experiência, mas ainda teremos esse ano para tirar alguma satisfação, então estou confiante e espero que tudo comece logo".

Um retorno de Petrucci à Pramac, equipe satélite da Ducati onde o italiano correu entre 2015 e 2018 parece improvável, com a equipe provavelmente dando uma oportunidade a um piloto da Moto2, com a disputa entre Jorge Martín e Enea Bastianini.

Isso tornaria a Aprilia a única opção viável para Petrucci continuar na MotoGP. O piloto quase assinou com a equipe em 2018 antes de receber a oferta para substituir Jorge Lorenzo e correr ao lado de Dovizioso em 2019.

Porém um movimento desse depende da decisão do Tribunal Arbitral do Esporte sobre o caso de Andrea Iannone, que está suspenso por 18 meses. A Aprilia já falou que tem o desejo de manter o italiano caso a revisão de seu caso seja bem-sucedida.

Aleix Espargaró disse ao Motorsport.com na semana passada que está próximo de um novo acordo com a Aprilia, e achou que a Ducati errou ao liberar Petrucci.

Se Petrucci não conseguir ficar na MotoGP, acredita-se que ele pode ir para o Mundial de Superbikes como piloto oficial da Ducati, onde ele substituiria Chaz Davies e correria ao lado de seu companheiro de Pramac Scott Redding.

Já a negociação entre Dovizioso e a Ducati chegou a um impasse nos últimos dias sobre a questão salarial. Porém, a única opção realista do italiano, a KTM, já expressou o interesse em manter seus quatro pilotos por mais uma temporada.

GALERIA: Vejas as motos das equipes para a temporada 2020 da MotoGP

Galeria Lista Repsol Honda - RC213V 1 / 11 Foto de: Repsol Media Ducati Team - Desmosedici GP20 2 / 11 Foto de: Ducati Corse Monster Yamaha - M1 3 / 11 Foto de: Yamaha MotoGP Suzuki Ecstar - GSX-RR 4 / 11 Foto de: Suzuki MotoGP Red Bull KTM - RC16 5 / 11 Foto de: KTM Aprilia Racing Team Gresini - RS-GP 6 / 11 Foto de: Aprilia Racing Petronas Yamaha SRT - M1 7 / 11 Foto de: Petronas Yamaha Reale Avintia - Desmosedici GP19 8 / 11 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Red Bull KTM Tech 3 - RC16 9 / 11 Foto de: KTM LCR Honda - RC213V 10 / 11 Foto de: Team LCR Pramac Ducati - Desmosedici GP20 11 / 11 Foto de: Pramac Racing

