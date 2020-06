Valentino Rossi admite que a quarentena causada pela pandemia de coronavírus nos últimos dois meses lhe deu uma perspectiva mais relaxada sobre a aposentadoria, enquanto ele continua decidindo sobre seu futuro na MotoGP depois de 2020.

O piloto de 41 anos perdeu seu lugar na equipe oficial da Yamaha em 2021 para o novato sensação do ano passado, Fabio Quartararo, e está discutindo com a marca de Iwata sobre uma mudança para a equipe satélite Petronas SRT.

Os comentários de Rossi nas últimas semanas indicam que ele deve permanecer na MotoGP por pelo menos mais um ano, embora o italiano insista que ele não tem um "prazo claro" para tomar sua decisão.

Embora ele admita que o dia em que decide parar será "um dia muito triste", Rossi admite que seu tempo em casa com sua família durante o período de quarentena e viver sem a "pressão constante" das corridas o fez perceber que ele poderá "aproveitar" a aposentadoria quando tomar essa decisão.

Falando à BT Sport, Rossi disse: "Eu tenho que ser sincero, tive um ótimo período de quarentena. Me diverti, porque fiquei em minha casa e relaxei com minha mãe, com minha namorada, com meus animais, e me diverti.”

“Para mim, foi muito estranho, porque desde 1995 minha vida é viajar pelo mundo para os circuitos. É uma sensação estranha no começo, mas eu gosto muito de estar em minha casa e principalmente de viver sem pressão constante pelo resultado das corridas.”

“Essa é a sensação boa: posso descobrir um pouco da minha vida futura quando parar de correr de moto. Então, eu acho que posso aproveitar também quando parar. Isso é bom e posso tomar minha decisão com mais facilidade.”

O fim de semana passado marcou a data original do GP da Itália em Mugello, quando Rossi havia planejado tomar sua decisão sobre o futuro, avaliando seu desempenho nas primeiras corridas da agora adiada temporada de 2020.

Comentando seu potencial futuro na Petronas, Rossi insiste que seu 2021 não será uma "turnê de despedida", caso ele decida continuar.

“Estou muito feliz com a minha chance com a Petronas, porque com certeza não é uma equipe de fábrica, mas é uma ótima equipe, um nível técnico e pessoal muito alto, tem muitos jovens que trabalham lá e eles foram bem com Quartararo e [Franco] Morbidelli”, acrescentou.

"Eu não quero fazer uma turnê de despedida. Eu irei para a Petronas apenas se achar que posso ser competitivo, ganhar corridas, tentar lutar pelo pódio.”

"Então, com certeza, se eu continuar, quero tentar ser competitivo e quero fazer algumas boas corridas.”

Relembre a carreira de Rossi na motovelocidade

Galeria Lista 1996: Rossi estreia nas 125cc 1 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1997: Primeiro título mundial, com a Aprilia, nas 125cc 2 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1999: Segundo ano de Rossi nas 250cc 3 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2000: Vai para as 500cc com a Honda 4 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2001: Conquista o primeiro título na categoria rainha 5 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002: Segundo título, já na MotoGP 6 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2003: Rossi de cabelo vermelho 7 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2004: Primeiro ano na Yamaha 8 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2005: Ao lado do brasileiro Alex Barros no ano do pentacampeonato consecutivo do italiano 9 / 21 Foto de: Camel Media Service 2006: Ao lado da Yamaha M1 10 / 21 Foto de: Camel Media Service 2007: Mais uma foto na Yamaha 11 / 21 Foto de: Yamaha Motor Racing 2008: Depois de dois anos sem título, Rossi voltou a ser campeão, tendo Jorge Lorenzo como companheiro 12 / 21 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010: Rossi exibe capacete personalizado para etapa italiana da MotoGP 13 / 21 Foto de: Yamaha Motor Racing 2010: Rossi estuda traçado de circuito de Mugello 14 / 21 Foto de: Yamaha Motor Racing 2011: 'Doutor' barbudo em seu ano de estreia na Ducati 15 / 21 Foto de: Ducati Corse 2012: Mais um ano com a Ducati 16 / 21 Foto de: Ducati Corse 2013: Volta à Yamaha 17 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2015: Italiano volta ao pódio com regularidade 18 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP 2016: Mais um ano com a Yamaha 19 / 21 Foto de: Yamaha MotoGP 2017: Quase nos quarenta, Rossi voltou ao visual 'careca' 20 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019: Rossi completa quatro décadas neste ano 21 / 21 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

