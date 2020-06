A Honda alcançou um acordo com Pol Espargaró para 2021, uma manobra que aparentemente estigmatiza Álex Márquez sem que este sequer tenha estreado na MotoGP. Além disso, a medida vai erodir o projeto da KTM na categoria.

O acordo entre Honda e Espargaró está fechado, ainda que falte a assinatura e o acordo oficial, o que não pode ser levado a cabo neste momento devido a uma cláusula que vincula o espanhol à sua atual equipe, a KTM.

As negociações entre Pol e Honda começaram faz algumas semanas depois que a equipe japonesa chegou à conclusão de que deveria se 'rearrumar' em meio às movimentações de suas rivais no mercado de pilotos.

Ter Maverick Viñales e Fabio Quartararo como dupla de 2021, deixando Valentino Rossi de fora, foi um aviso claro da Yamaha oficial de fábrica de que sua equipe está deixando os romantismos de lado para recuperar o título que não ganha desde 2015 (com Jorge Lorenzo).

No caso da Suzuki, renovar com Álex Rins e Joan Mir significa manter uma linha de crescimento constante, uma vez que a dupla levou a equipe a duas vitórias com Rins no ano passado. Um dos triunfos foi num pega espetacular com Marc Márquez em Silverstone. O que doeu para a Honda.

As próximas a fazer seu dever de casa são Ducati, que já confirmou Jack Miller para 2021, e KTM. Na visão da Honda, a marca austríaca pode ser uma rival direta em médio prazo. Já os italianos foram os rivais diretos dos últimos três campeonatos, com Andrea Dovizioso.

Segundo apurou o Motorsport.com, a Ducati nunca esteve interessada em contratar Pol Espargaró, que recebe na KTM 1,8 milhão de euros anuais, o triplo do que a equipe da Itália paga atualmente a Danilo Petrucci.

Golpe na KTM

De qualquer forma, o compromisso entre Espargaró e a Honda impede que o espanhol vá para a Ducati como substituto de Dovizioso, que ainda está em negociações para uma renovação com a equipe italiana.

Também não se pode perder de vista a má relação entre KTM e Honda nos últimos anos, com declarações cruzadas e até insinuações de jogo sujo. Nada que se compare, porém, a contratação de Espargaró pela HRC. Ao mesmo tempo, não se acredita que a KTM queira ou possa contratar Dovizioso, circunstância que coloca a Ducati em uma posição de tranquilidade para renovar com o piloto italiano de Forlí.

Alex Marquez debutará neste ano na MotoGP com a Repsol Honda Team

Já a KTM ficou nos últimos dias sem suas principais apostas de presente e futuro. Convencidos de não estarem aptos a impedir a saída de Espargaró, a estratégia dos austríacos se baseava em achar a fórmula para ter Jorge Martín, a quem chegaram a oferecer uma moto oficial para 2021. Entretanto, a equipe chegou tarde, já que o piloto de Madri já se comprometeu com a Ducati a correr pela satélite Pramac.

Espargaró é um piloto agressivo, trabalhador e com um estilo de pilotagem que, no papel, se adapta à Honda. O piloto é do gosto de Alberto Puig, diretor esportivo da equipe e grande influenciador na dança das cadeiras. A chegada do catalão deverá servir para que todo o peso da fabricante não fique sobre os ombros de Marc Márquez, que se encarregou praticamente sozinho de ganhar a tríplice coroa para a HRC em 2019.

É a ideia que Puig tem agora e já tinha no passado, em novembro, quando Lorenzo anunciou sua aposentadoria. Naquele momento, a opção mais lógica parecia ser promover Cal Crutchlow e colocar Álex Márquez ao lado de Takaaki Nakagami na LCR.

Alex Márquez, Repsol Honda Team, Cal Crutchlow, Team LCR Honda

Difícil situação para Álex Márquez

Entretanto, distintos compromissos comerciais 'impediram' a ida de Cal para a Honda, além de o britânico insinuar que pode se aposentar no fim de seu atual contrato (2020), uma ameaça permanente que obrigou Puig a se precaver.

"A HRC sempre pensa no futuro de sua estrutura, desde os times de Moto3 até a MotoGP. Devido às circunstâncias, a atual temporada não está se desenvolvendo normalmente, mas isso não impede que a Honda siga planejando o melhor futuro", disse Puig após o Motorsport.com publicar que Espargaró iria para a equipe japonesa.

Com a chegada de Pol à Repsol Honda, ninguém sabe neste momento o que acontecerá com Álex Márquez, jovem piloto que ainda não estreou na MotoGP com a equipe oficial e que pode ficar estigmatizado pelos fatos recentes.

A lógica nos convida a pensar que Álex poderia passar a correr pela LCR, que seguramente se encaixa mais tranquilamente ao campeão da Moto2 para que este possa ter uma progressão natural de sua carreira na categoria rainha.

