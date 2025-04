Inicialmente, esse primeiro teste privado da temporada da MotoGP deveria ter sido realizado no Circuito de Jerez há duas semanas, pouco antes do GP dos Estados Unidos. No entanto, as inundações que afetaram o sul da Espanha no início de março deixaram as instalações inoperantes, a ponto de todas as atividades da pista terem que ser suspensas, incluindo a etapa do campeonato espanhol de SuperBike, que finalmente aconteceu no último fim de semana.

O cancelamento do primeiro teste, no qual todas as fabricantes da MotoGP estavam programadas para participarem com seus pilotos de teste, forçou as equipes a procurarem alternativas. Por um lado, a KTM alugou a pista de Misano para segunda e terça-feira (7 e 8 de abril), juntando a fabricante austríaca, a Aprilia e a Ducati, todas com seus pilotos de teste e desenvolvimento: Pol Espargaró, Dani Pedrosa, Lorenzo Savadori e Michele Pirro.

Quem também andou com eles na segunda-feira foi o piloto italiano Davide Stirpe, na nova Ducati Panigale V4 R, moto que está sendo desenvolvida pela fabricante italiana para o Campeonato Mundial de SuperBike (WSBK, na sigla em inglês) de 2026, projeto derivado da linha de produção pensado especialmente para o WSBK, que Pirro também pôde testar na terça-feira.

Como é de costume em testes privados, as sessões foram realizadas a portas fechadas e pouco se sabe, além dos posts ocasionais nas redes sociais, onde Pirro publicou um vídeo gravado na entrada dos boxes com a GP25, ou um story de Pol Espargaró, também no box da pista (veja abaixo).

KTM de Pol Espargaró em Misano. Foto de: Instagram Pol Espargaró

Honda realizará teste privado em Valência

Após o cancelamento do teste de Jerez há duas semanas, a Honda optou por transferir seus testes para a semana pós-GP do Catar (14 a 17 de abril).

No entanto, essas datas estão nos 14 dias anteriores ao GP da Espanha, que acontece de 25 a 27 de abril, impedindo a realização de testes nessa pista. Por esse motivo, a fabricante japonesa alugou o Circuito Ricardo Tormo, em Valência, para um teste privado com sua equipe de testes e Aleix Espargaró.

MARTÍN de volta? SURPRESAS e DECEPÇÕES do ano: Márquez é o FANTASMA de Bagnaia? MOTO1000GP e BRMX

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARTÍN de volta? SURPRESAS e DECEPÇÕES do ano: Márquez é o FANTASMA de Bagnaia? MOTO1000GP e BRMX

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!