MotoGP: Quartararo diz que Yamaha tem agora "um pacote completo"

Fabio Quartararo acredita que a Yamaha tem "um pacote completo" na MotoGP depois de conquistar a vitória no GP de Itália no último domingo.

O francês se classificou na pole position para a corrida em Mugello e resistiu aos ataques iniciais de Johann Zarco, da Pramac, se encaminhando para a sua terceira vitória do ano.

Isso ocorreu apesar da considerável desvantagem de velocidade máxima da Yamaha em 2021. No entanto, marca a segunda pista este ano - Catar incluído - caracterizada por uma longa reta que a fabricante ficou à frente da Ducati.

Uma atualização importante da Yamaha em Mugello foi a introdução do seu dispositivo de holeshot frontal.

Questionado pelo Motorsport.com se ele sentia que a equipe agora tem um pacote completo, Quartararo disse: "Sim, acho que temos um pacote completo."

“Penso que, ok, a velocidade máxima não é das melhores, mas vencemos em duas pistas que na verdade [se adequavam] à Ducati."

“Todos disseram que a Ducati [seria dominante] no Catar, que a Ducati [seria dominante] aqui. Mas, na verdade, acho que ninguém esperava ter uma Yamaha, uma KTM e Suzuki no pódio hoje."

“Eu acho que a velocidade máxima não é tão importante e eu acho que para a corrida eu ganhei a confiança de que mesmo se não tivermos a velocidade máxima, podemos administrar."

"Mas a nossa moto está indo muito bem, tenho uma sensação muito boa na frente. E no final não há muitas pistas onde haja uma longa reta, por isso veremos em Barcelona, onde também estive muito bem."

O companheiro de equipe do francês, Maverick Viñales, teve uma corrida difícil, largando na 13ª posição. O piloto espanhol, que terminou a prova em Mugello em oitavo lugar, atribuiu seus problemas à escolha do pneu dianteiro médio.

"Eu realmente pensei que o resultado seria totalmente diferente porque é uma pista de que gosto, uma pista onde me sinto bem", disse Viñales.

“De alguma forma, depois do TL1, perdi essa sensação. A única coisa que mudei do TL1 para o TL2 foi o pneu dianteiro, fui para o médio e aí começaram os problemas."

"Então, basicamente parece que perdi muitas curvas. Precisamos verificar, precisamos analisar."

“Por um lado é difícil porque obtenho um mau resultado, mas por outro lado é positivo porque temos dados do TL1 para entender o por quê."

"Isso é o mais importante. Temos os dados para analisar e temos um cara em nossa equipe que está ganhando", concluiu.

Novo chefe

Viñales rompeu com o chefe da Yamaha Esteban Garcia e contratou Silvano Galbusera, que já trabalhou com Valentino Rossi de 2014 a 2019.

O piloto espanhol começou a trabalhar com Garcia em 2019 e, embora a parceria tenha sido inicialmente positiva, optou por se separar dele após uma fase difícil em 2021.

A partir deste final de semana, no GP da Catalunha, o novo chefe de equipe de Viñales será Galbusera, que trabalhou com Rossi de 2014 a 2019 e, desde 2020, estava na equipe de testes da Yamaha.

A fabricante japonesa se limitou a dizer que a separação de Garcia e Viñales foi uma "decisão mútua".

"Esteban juntou-se à nossa equipe em 2019", disse o diretor da Yamaha, Massimo Meregalli.

“Estamos muito gratos a Esteban por sua dedicação e paixão durante o tempo que passamos juntos, que levou a onze pódios para o Maverick, incluindo quatro vitórias, três segundos lugares e quatro terceiros lugares."

"Dizer 'adeus' a um dos membros da nossa equipe é sempre uma ocasião triste, mas foi uma decisão mútua baseada no que é melhor para ambas as partes. Desejamos a Esteban tudo de melhor para o futuro."

Desde sua vitória na temporada de abertura do campeonato, o espanhol não chegou perto do pódio. Foi quinto no GP de Doha, 11º em Portugal, sétimo na Espanha, 10º na França e oitavo no GP da Itália.

Isso contrasta fortemente com o desempenho do companheiro de equipe Fábio Quartararo, com o francês vencendo três corridas e liderando o campeonato até agora.

