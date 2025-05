A FIM (Federação Internacional de Motociclismo) anunciou uma série de mudanças nos regulamentos da MotoGP, válidos já para a temporada de 2025. As alterações, que entraram em vigor em 29 de abril, incluíram principalmente a introdução de um dia de teste para os pilotos que retornam de lesões e esclareceram os procedimentos da linha de largada provocados pelo recente caos em Austin.

Além dos regulamentos modificados, a FIM também anunciou um acordo sobre os testes das motos protótipos que as fabricantes já estão desenvolvendo para a introdução na temporada de 2027. A MotoGP passará por uma grande mudança técnica em 2027, incluindo uma troca para motores de 850 cc, aerodinâmica reduzida e dispositivos de altura de pilotagem simplificados.

Embora algumas fabricantes já tenham feito progressos significativos nos primeiros protótipos de 2027, foi acordado em uma reunião no recente fim de semana do GP da Espanha que essas motos não poderão ser testadas na pista até a conclusão da temporada de 2025.

De acordo com o anúncio da FIM, "foi feito um acordo entre as fabricantes de que elas não testarão máquinas com a especificação de 2027 durante a temporada de 2025. Isso significa que testar uma moto de 2027 só será permitido a partir de 17 de novembro de 2025".

Pneus Michelin Foto de: Gold and Goose

A temporada 2025 termina em Valência em 16 de novembro, mas o primeiro teste da pré-temporada de 2026 está programado para o mesmo circuito em 18 de novembro.

Testes da Pirelli não foram afetados pela nova regra

Além dos novos regulamentos técnicos, a MotoGP também dará as boas-vindas a um novo fornecedor de pneus em 2027: a Pirelli. A fabricante italiana substituirá a atual fornecedora francesa, Michelin, como única fornecedora de pneus da categoria.

A Pirelli realizará um teste inicial de seus compostos de pneus para a categoria ainda nesta temporada. Para o teste, as fabricantes da MotoGP fornecerão pilotos de teste e uma motocde 1000cc equipada sem dispositivos de altura de pilotagem e com apenas um pacote aerodinâmico básico.

O teste, que será totalmente financiado pela Pirelli, está programado para acontecer no circuito de Aragón em uma data ainda a ser determinada, embora seja depois do GP de Aragon, marcado para 8 de junho. O Motorsport.com apurou que o teste da Pirelli continua em andamento, mas ainda está aguardando uma data final e não é afetado pelo novo regulamento.

