MotoGP: Quartararo usará novo motor da Yamaha em Le Mans

A fabricante japonesa Yamaha colocou um novo motor na pista no teste de Jerez há 10 dias, e o francês Fabio Quartararo, que correrá 'em casa', espera poder usá-lo imediatamente neste fim de semana da MotoGP, em Le Mans.

O GP da Espanha e o subsequente teste oficial da MotoGP em Jerez terminaram com uma nota muito positiva para a Yamaha e, mais importante, para o desenvolvimento da moto desta temporada. O fim de semana terminou com a pole position para Quartararo e seu primeiro pódio do ano, o primeiro da marca japonesa desde Indonésia 2023, encerrando uma longa seca para a fabricante nipônica.

No teste da segunda-feira seguinte, o francês e seu companheiro de equipe, Alex Rins, testaram um novo desenvolvimento do motor de quatro cilindros em linha da M1, que proporcionou um desempenho muito melhor e, embora apenas dez dias tenham se passado desde o teste, Quartararo já está ansioso para usá-lo no GP da França deste fim de semana, sua corrida em casa.

"Estou muito feliz por ter conquistado a pole e o segundo lugar em Jerez antes desta rodada", explicou Fabio na preparação para o fim de semana francês, que é tão importante para ele.

"Le Mans é muito especial para mim: é o GP da minha casa e haverá muitos fãs torcendo por mim", explicou o campeão da MotoGP de 2021. "Não importa quantas vezes eu já tenha passado por isso, ainda fico arrepiado quando eles cantam o hino nacional no grid", admite.

No entanto, Quartararo sabe que um bom resultado em Le Mans seria um grande presente para os milhares de fãs que lotam a lendária pista da Bugatti todos os anos.

"Temos que nos concentrar no trabalho que temos pela frente neste fim de semana. Os resultados positivos durante o fim de semana da corrida e também no teste de Jerez foram um grande impulso para a equipe", disse Fabio, antes de acrescentar que "estou muito interessado em ver o desempenho da nova especificação do motor em Le Mans", após o sucesso do primeiro teste em Jerez.

Rins tem muito trabalho a fazer

Alex Rins também fez progressos significativos no teste de Jerez e está ansioso para desenvolver ainda mais a motocicleta neste fim de semana.

"Demos um passo à frente no teste de Jerez na semana passada. Testaremos nossos resultados novamente em Le Mans".

"Também andamos com a nova especificação de motor que testamos pela primeira vez durante o teste IRTA em Jerez na segunda-feira, então esse GP será muito importante para coletar dados e poder começar o teste privado em Misano na próxima semana com muitas informações", disse ele sobre um teste privado que a Yamaha fará entre a corrida francesa e Silverstone.

"Como em Jerez, a atmosfera em Le Mans é sempre boa porque os fãs são apaixonados, o que dá a nós, pilotos, um bom impulso", concluiu.

