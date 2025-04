MotoGP: 'Ataque' na Sprint "dá esperança" a Bagnaia em Austin

Pecco Bagnaia teve um dos, se não o melhor desempenho da temporada 2025 da MotoGP até agora no sábado. Parecia que o campeão de 2022 e 2023 poderia ter uma situação difícil depois de se classificar no Q2 por um triz e se classificar na sexta posição, mas o italiano estava avisando que suas sensações eram melhores do que na Tailândia e na Argentina. Algo que ele pôde confirmar na terceira corrida Sprint da temporada.

O pupilo de Valentino Rossi teve um ótimo início no sprint de sábado, assumindo a liderança na primeira curva sobre Marc Márquez, e depois enfrentando tanto o #93 quanto seu irmão, Álex Márquez, na primeira volta, com manobras espetaculares, nas quais os três entraram em paralelo.

No entanto, os Márquez então se impuseram, impondo seu ritmo, e deixaram o #63 para trás, que levou cerca de três voltas para encontrar um ritmo mais competitivo. Isso o levou a garantir o último degrau do pódio e a terminar relativamente perto de seu companheiro de equipe, a menos de dois segundos.

No final da corrida, o piloto da Ducati não conseguiu esconder o sorriso e a alegria por mostrar vislumbres de sua melhor versão, embora esteja ciente de que ainda há coisas a melhorar:

"No início eu tentei, porque sabia o quão rápido Marc estava pilotando. Pela primeira vez, tive a chance de atacar, de ter uma boa sensação, e isso me dá muita força para a corrida principal. Estou muito feliz com isso".

"O resultado, no final das contas, é o mesmo das outras corridas. Mas a verdade é que o ritmo e a sensação eram muito melhores. Perdi as três primeiras voltas, nas quais não peguei meu ritmo, mas, tirando isso, estou muito feliz".

Um exemplo do que ele precisa continuar trabalhando foi a Q2, onde foi apenas o sexto colocado: "A verdade é que a volta de classificação foi uma volta de erros. Não consegui acertar, porque cometi um erro na Curva 1, na Curva 4, na Curva 9...".

"Cometi muitos erros e sabia que, com aquela volta, não conseguiria chegar à primeira fila do grid. Mas o potencial estava lá. Na corrida, tentei de tudo. É verdade que atrás de Márquez notei algo que me ajudou no primeiro setor, mas ainda tenho um longo caminho a percorrer".

"Tenho que melhorar. Tenho que continuar assim no terceiro setor, no quarto, o que é muito bom, mas no resto temos que melhorar. Além disso, a corrida de amanhã será mais longa, mais difícil. Acho que vai ser divertido", continuou.

Olhando para a corrida, Bagnaia buscará o máximo, embora acredite que não esteja tão próximo de Márquez quanto no sábado, pois sentiu novamente que o espanhol não usou todo o seu arsenal:

"Veremos o que acontecerá. O que é certo é que Marc, no momento, está em um nível diferente. Acho que hoje ele não tirou o máximo proveito disso, vimos hoje de manhã como ele estava andando com o pneu médio, e ele foi mais rápido do que isso [na sprint]".

"Portanto, acho que ele ainda tem algo a mais. Mas uma briga com Álex é possível, vou tentar. Vou dar o meu melhor, e o que for, será", concluiu.

