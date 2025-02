Durante o período que antecedeu o GP dos Estados Unidos do ano passado, Lin Jarvis revelou em uma entrevista ao Motorsport.com que, no final de 2024, deixaria o cargo de chefe da divisão de corridas da Yamaha após 26 anos na função. O nome de Paolo Pavesio já estava sendo apontado como o principal candidato para substituí-lo, uma mudança que foi finalmente anunciada meses depois.

Quando a chegada do italiano foi oficializada, ele já havia passado meses trabalhando no que, pelo menos até o momento, é o projeto mais ambicioso em muito tempo para a marca japonesa, que estabeleceu a meta de vencer novamente o Campeonato Mundial de MotoGP. Na situação atual, no caso da Yamaha, isso significava expandir suas fronteiras, abrir sua perspectiva e buscar alianças na Europa, entre as quais se destaca o vínculo com a Pramac como equipe satélite.

Tão fácil de dizer e tão difícil de fazer, mesmo para alguém que está na empresa sediada em Iwata há 21 anos, os últimos 11 como chefe de marketing em Amsterdã. Quando Pavesio recebeu a oferta de Toyoshi Nishida, diretor-executivo de corridas da Yamaha, ele já sabia das intenções da empresa de multiplicar seus esforços na MotoGP, para voltar a disputar a chance de título que Fabio Quartararo teve em 2021.

Desde julho, ele deixou suas funções anteriores e voltou sua atenção para começar a articular uma relação com a Pramac que, na semana passada, em testes na Malásia, pareceu deixar todas as partes envolvidas satisfeitas.

"Quando aceitei esse cargo, já sabia que a Yamaha queria dar um passo adiante na MotoGP", diz o executivo italiano.

Paolo Pavesio, ao centro, uniu a Yamaha e a Pramac para o projeto da MotoGP. Foto de: Yamaha

"O que mais me atraiu foi a vontade de reunir pessoas de diferentes culturas (Europa, Japão, Itália)", acrescenta Pavesio, sentado em seu escritório no paddock, antes de sublinhar:

"Nishida me ofereceu o trabalho e eu disse a ele que não era engenheiro. E ele me disse que tínhamos engenheiros suficientes, e eles são muito bons. Não estou tentando ser melhor do que ninguém em sua função específica, estou apenas tentando fazer com que todas as peças se encaixem".

"Seria estúpido dizer que venceremos em 2025".

Depois de concluir o teste de inverno em Sepang, no qual Quartararo voltou a sorrir para a garagem - ele terminou em terceiro e melhorou em oito décimos o tempo de Q2 que fez em outubro -, Pavesio prefere ser cauteloso em sua leitura da situação.

Uma estratégia sensata, considerando que estamos à beira dos dois últimos dias de testes da pré-temporada, que se encerram nesta quinta-feira em Buriram, uma pista com muito menos aderência do que Sepang e onde o Campeonato Mundial começará em menos de três semanas.

"Nosso objetivo é reduzir a diferença entre nós e os primeiros colocados. Estamos reduzindo-a, e isso pode ser visto no cronômetro. Mas os outros não estão parados. A chave será saber até que ponto conseguiremos ser melhores do que eles, para reduzir essa diferença o mais rápido possível", disse o italiano, que não quer que ninguém se deixe enganar pelo surto da Malásia.

Fabio Quartararo, Equipe Yamaha MotoGP, Alex Rins, Equipe Yamaha MotoGP

"Será que vamos ganhar o título em 2025? Tenho certeza de que não. Seria estúpido dizer isso, porque se você define uma meta inatingível, gera frustração", confia Pavesio.

"Se começarmos de onde paramos em 2024 e dermos um passo à frente dos demais, poderemos nos colocar regularmente entre os cinco primeiros. É isso que queremos, estar entre os cinco primeiros a partir do meio do ano. A primeira coisa que temos que fazer é vencer a Aprilia e a KTM", continua o chefe da Yamaha, dedicado à doutrina de Takahiro Sumi, o líder do projeto MotoGP - "ele é a força motriz por trás dessa mudança de dinâmica e mentalidade" - e encantado com o início do relacionamento com a Pramac: "Eles tornaram tudo muito fácil para mim".

