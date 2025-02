MotoGP: Raúl Fernández participará dos testes na Tailândia

Raúl Fernández foi um dos três pilotos que não conseguiu concluir os testes da MotoGP em Sepang por conta de um acidente. No entanto, diferente de Jorge Martín e Fabio Di Giannantonio, o espanhol conseguirá retornar na Tailândia, antes do início da temporada.

Na Malásia, todo o peso da seleção de peças para a RS-GP recaiu sobre Marco Bezzecchi, companheiro de equipe do campeão mundial na garagem da equipe de fábrica. O italiano foi auxiliado pelo testador da Aprilia Lorenzo Savadori e, em menor escala, por Ai Ogura, um novato e vizinho de Fernández na garagem da Trackhouse.

Depois de cinco dias agitados de viagem de Sepang a Barcelona para se submeter a uma cirurgia no dedo mínimo da mão esquerda, Raúl chegou a Buriram na segunda-feira e voltará à pista na quarta-feira, após que receber a autorização dos médicos.

"Sinto-me sortudo por estar aqui. Sou muito grato a Xavier Mir pelo que ele fez. Eu tinha tudo pronto quando cheguei à clínica e, se estou aqui, é por causa dele. É importante para mim, para a equipe e para a Aprilia", concordou Fernández na terça-feira, ainda sofrendo com dores no quadril e no pé direito, no qual tem duas fraturas que não foram operadas.

Quando perguntado sobre o risco que poderia estar correndo ao se expor à possibilidade de piorar sua condição física, o espanhol fez questão de deixar claro que a placa colocada na base do dedo mínimo do pé o protege.

"Posso correr porque os médicos me disseram que sim. Xavier me perguntou se eu poderia esperar até a corrida, mas eu coloquei tudo na mesa, e eles me disseram que, como consequência do que pode acontecer, o dedo está consertado. Além da dor, o dedo está preso", enfatizou o piloto da Trackhouse, que usará ibuprofeno e gelo, "nada mais", para lidar com a dor.

Quanto ao programa na mesa, a Aprilia o dividiu em dois blocos. Na quarta-feira, ele se concentrará em recuperar as sensações e voltar ao ritmo de treinamento, e na quinta-feira, o último dia da pré-temporada, ele dará uma mão ao fabricante, experimentará coisas novas e oferecerá seu ponto de vista sobre o perfil definitivo que a RS-GP deve ter para as primeiras rodadas.

"O trabalho que a Aprilia está me dando é focado no meu sentimento no primeiro dia, para ver como me sinto, e no segundo dia vou tentar algumas coisas. Bezzecchi é um piloto muito bom; Ogura já mostrou que está em um bom nível, embora possa ser um pouco difícil para ele discernir entre o que funciona e o que não funciona; mas há também Savadori", acrescentou Fernández.

