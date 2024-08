A MotoGP está de volta de sua pausa de verão com o GP da Grã-Bretanha, que começou após a corrida na Alemanha. O campeonato voltou à ação nesta sexta-feira em Silverstone. O primeiro dia já foi palco das primeiras sessões de treinos do fim de semana, o TL1 e o TL2, que decide quem passa para o Q2.

Foi em Silverstone, há um ano, que o novo sistema de classificação foi introduzido, no qual o treino de sexta-feira à tarde é o único TL que dá passagem direta para a segunda fase da classificação de sábado, ou seja, para os dez primeiros da sessão.

O restante dos pilotos deve passar pelo Q1, antes do Q2, onde os dois melhores pilotos obtêm os últimos bilhetes dourados para a luta pela pole, que ocorre com um total de 12 pilotos. A classificação, por outro lado, decide o grid para a corrida sprint e para a corrida principal no domingo (a menos que haja penalidades durante as sessões).

Confira que dez pilotos passaram direto para o Q2 e quem terá de passar pelo Q1 para tentar largar nas quatro primeiras filas do grid:

Quais pilotos disputarão o Q2?

Jorge Martin

Aleix Espargaró

Pecco Bagnaia

Enea Bastianini

Jack Miller

Fabio Di Giannantonio

Brad Binder

Maverick Viñales

Marco Bezzecchi

Marc Marquez

Quais pilotos disputarão o Q1?

Franco Morbidelli

Raul Fernandez

Pedro Acosta

Alex Marquez

Miguel Oliveira

Fabio Quartararo

Johann Zarco

Alex Rins

Luca Marini

Augusto Fernandez

Joan Mir

Takaaki Nakagami

Remy Gardner

Resultados dos treinos de MotoGP do GP da Grã-Bretanha de 2024

