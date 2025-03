MotoGP renova contrato com GP de Valência até 2031

A MotoGP confirmou nesta semana uma extensão contratual com o Circuito Ricardo Tormo, que garante o GP de Valência no calendário da principal categoria do motociclismo mundial até pelo menos 2031.

A decisão de estender o contrato de Valência não é uma surpresa, já que o local ganhou o prêmio de Melhor GP do ano em várias ocasiões.

Após a conclusão das obras da pista em 1999, os espanhóis Daniel Pedrosa e Jorge Lorenzo se tornaram os dois pilotos de maior sucesso no circuito, com quatro vitórias cada, seguidos por Valentino Rossi, com dois triunfos.

O presidente da Generalidade Valenciana, Carlos Mazón, comentou sobre o novo contrato:

"Obrigado por seu comprometimento com Valência. Acho que é uma aposta segura! Não há nenhum outro GP que tenha a inscrição esgotada com tanta antecedência quanto Valência. Aqui há uma enorme torcida, um amor pelo esporte a motor, pelo motociclismo".

"É fundamental para Valência, para a província de Valência e para a Comunidade Valenciana. Essa renovação ocorre em um contexto de maior competitividade do que nunca e sempre estivemos convencidos de que tínhamos a carta da vitória. O grande diferencial, além das magníficas instalações e da equipe, são os torcedores".

"Também não quero deixar de mencionar o impacto econômico que a MotoGP tem, e quando estamos trabalhando na recuperação - não apenas na recuperação emocional, mas na recuperação econômica. E com os fãs nos apoiando como os que temos, a carta da vitória está lá".

Casey Stoner, Equipe Ducati Marlboro Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

O CEO da Dorna Sports, detentora dos direitos do MotoGP, Carmelo Ezpeleta, também falou sobre a renovação:

"Estamos muito felizes em anunciar nossa continuidade em Valência. A pista é única com a vista que oferece aos espectadores, e os fãs a tornam única para nós com a incrível atmosfera que criam".

"Ela está sempre repleta de pessoas, o promotor faz um trabalho fantástico e estamos orgulhosos de poder continuar oferecendo um espetáculo que recompensa a paixão deles pelo esporte. Depois do que aconteceu em 2024, esperamos que o nosso retorno para mais cinco GPs também enfatize o nosso compromisso de longo prazo com Valência. Estamos ansiosos para voltar nesta temporada e comemorar mais GPs fantásticos até 2031."

A edição de 2025 do GP de Valência está programada para sediar o final da temporada em novembro.

