Se nos limitarmos a uma leitura superficial dos resultados dos dois primeiros GPs da temporada de MotoGP, poderíamos dizer que a Ducati tem todos os motivos para festejar. E por um bom motivo: a marca ganhou tudo, já confirmando que está em uma posição sólida para disputar o título em todos os Mundiais possíveis diante de uma concorrência que parece estar um degrau abaixo.



No entanto, ao olhar mais detalhadamente, há um domínio interno dentro da supremacia do grupo italiano: o de Marc Márquez, que ofusca os outros pilotos e, em primeiro lugar, seu companheiro de equipe, Pecco Bagnaia, até agora um pilar do programa da montadora. Enfrentando um problema cuja natureza ele manteve em segredo ao final dos testes pré-temporada e depois incansavelmente em busca de sensações, o italiano foi relegado ao segundo plano nas duas primeiras etapas.

Na Tailândia e na Argentina ele não conseguiu competir com seu companheiro de equipe, nem mesmo com Álex Márquez, que pilota a Ducati do ano passado e que respondeu muito melhor ao ritmo frenético do #93. Isso coloca Bagnaia atualmente em terceiro no campeonato, já a 31 pontos de desvantagem para o líder, um déficit que, logicamente, podemos esperar que aumente um pouco mais com a próxima etapa no Texas.

Na cúpula da Ducati estão, portanto, navegando entre a satisfação legítima por este início de campeonato perfeito da marca e a frustração de ver um de seus principais pilotos não correspondendo. “Acho que Pecco começou com duas corridas que não são as mais favoráveis a ele e terminou os testes de pré-temporada com algumas dificuldades que não dependiam dele', lembra Claudio Domenicali, CEO da Ducati, em entrevista ao GPOne durante a apresentação em Roma da Panigale V4S Tricolore Italia, uma edição especial lançada precisamente em homenagem à vitória de Bagnaia em Mugello no ano passado.



"O que vemos não é o real potencial de Pecco", diz Claudio Domenicali. "Austin ainda é uma corrida muito particular, dada a configuração do circuito e o fato de Marc sempre ter sido muito forte lá. Mas estou convencido de que depois de Austin veremos um campeonato muito diferente".

Bagnaia precisa fazer mais e "ele pode"

Apesar de sua incapacidade de competir com Márquez nestes dois primeiros finais de semana, Bagnaia fez até agora seu melhor início de campeonato. Ele também colocou em prática perfeitamente a recomendação que havia feito a si mesmo na temporada passada, ou seja, garantir o máximo de pontos possíveis quando a vitória está fora de alcance, sem cair.

O que esperamos ao seu redor é que ele realmente consiga recuperar sua eficiência total ao guiar a Desmosedici, mesmo que, se acreditarmos em Claudio Domenicali, o realismo prevaleça em termos de suas chances em Austin esta semana. Márquez vai encontrar um dos seus circuitos favoritos lá, provavelmente adiando para Losail, daqui a duas semanas, a resposta plausível de Bagnaia.



Gigi Dall'Igna, que já expressou abertamente seu apoio àquele que trouxe dois títulos para a Ducati, também garante ao GPOne que está ao lado do piloto italiano, pronto para ajudá-lo a reagir. "Há uma parte da equipe que está celebrando e outra que precisa trabalhar um pouco, e minha tarefa é sempre estar onde estão os problemas, para tentar ajudar quem está com um pouco mais de dificuldades para melhorar", explica o diretor-geral da Ducati Corse.



"Pecco leva isso muito a sério. Ele tenta encontrar soluções do seu lado e também nos incentiva a encontrar soluções para sermos um pouco mais."

