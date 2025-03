Álex Márquez, irmão de Marc Márquez e atual vice-líder da temporada 2025 da MotoGP, ainda não recebeu uma moto Ducati para treinos, usando uma Yamaha R6 por enquanto, mesmo sendo piloto da Gresini, equipe satélite da fabricante italiana.

Desde que o hexacampeão da MotoGP assinou com a Gresini no ano passado, ele tem usado as motos esportivas da Ducati para treinar fora das corridas, uma Panigale V4 em pistas grandes e uma V2 em circuitos menores.

O agora piloto de fábrica da Ducati tem uma nova Panigale V2 S há algumas semanas, uma moto de estrada superesportiva que foi apresentada pelo fabricante italiano no final do ano passado e que recentemente foi colocada à venda nas concessionárias da marca.

A primeira vez que essa nova moto, que é totalmente vermelha e tem um 93 na cúpula, foi vista no início de janeiro na cidade de Guadassuar, na Espanha, onde está localizado o renovado Circuito Aspar, que os irmãos Márquez transformaram em uma espécie de quartel geral para treinar com as motos esportivas de rua.

A aparição dessa unidade V2 S em 10 de janeiro foi uma ação do CEO da Ducati, Claudio Domenicali, que ligou para Marc para parabenizá-lo no Ano Novo e soube que seu novo piloto estaria pilotando em Valência.

Domenicali enviou a unidade V2 S que estava sendo usada para as filmagens e sessões de fotos do lançamento, e com ela um grupo de técnicos liderados por Davide Tardozzi. Marc pôde testar a nova V2 S e compará-la com a antiga, da qual ele tinha uma unidade no circuito.

Marc Márquez, Alex Márquez, Circuito Aspar, Austin

Em fevereiro, no aniversário de Marc, a Ducati lhe deu uma unidade configurada de acordo com seus gostos e pedidos, sempre dentro das regras permitidas pela International Road Racing Teams Association (Associação Internacional das Equipes de Corridas de Pista, ou IRTA) para motos de treinamento de rua.

Por que Alex não anda em uma Ducati?

Desde então, e especialmente depois que Marc e Álex Márquez treinaram juntos novamente na semana passada no Circuito Aspar, causou certa surpresa ver o piloto da Gresini, segundo colocado geral no campeonato e com dois segundos lugares em corridas principais e sprints, ainda usando uma moto Yamaha R6 configurada para suas sessões de treinamento.

Álex está em seu terceiro ano com a Gresini, mas nunca teve um contrato com a Ducati, sempre em um contrato com a equipe de Faenza, e como as motos não são dadas de graça, ele usa, em circuitos pequenos, uma R6 com a qual se sente confortável.

No ano passado, Alex já estava interessado na Panigale V2 que, no entanto, estava no final de seu ciclo de produção, então ele decidiu esperar pelo lançamento da nova versão 2025 da V2 S, uma moto que o catalão encomendou da Ducati para poder treinar.

Agora que a produção em série dessa versão começou, os técnicos de Borgonha estão preparando uma moto com os ajustes e configurações solicitados por Álex, cujo físico, muito mais alto que o de Marc, significa que ele não pode usar confortavelmente as motos esportivas do irmão.

De acordo com o Motorsport.com, Álex Márquez terá em breve uma nova Ducati Panigale V2 S configurada de acordo com seu gosto e necessidades, uma moto emprestada pelo fabricante italiano que, no final da temporada, o piloto poderá comprar, se assim desejar.

A Panigale V2 S é uma moto esportiva de 890cc com 120hp, o que a torna ideal para circuitos pequenos, como o Aspar.

Graças à preparação e a alguns ajustes, como o escapamento, o sistema de freios e a suspensão, os preparadores conseguem aumentar a potência e reduzir o peso, o que, combinado com uma eletrônica sofisticada, transforma essas motos em pequenas máquinas de MotoGP.

Até o momento, apenas Marc e Pecco Bagnaia têm uma unidade da nova Panigale V2 S para treinamento.

