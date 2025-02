Fabio Di Giannantonio foi declarado apto pelos médicos da MotoGP para disputar o GP da Tailândia deste fim de semana, mas o piloto da VR46 que, mesmo assim, sente que seu ombro está "zero por cento" pronto para correr na abertura da temporada 2025.

Di Giannantonio sofreu uma fratura no ombro esquerdo durante a pré-temporada em Sepang ao cair enquanto empinava sua Ducati GP25.

O incidente bizarro fez com que ele tivesse que voar de volta para a Europa para se submeter a uma cirurgia no mês passado, o que o deixou de fora do restante dos testes. O italiano já sido operado a mesma clavícula em novembro, depois de um acidente durante o GP da Áustria, o que significa que ele teve de ser extremamente cauteloso durante o período de recuperação.

Por isso, ele não pôde nem mesmo andar de bicicleta nas últimas semanas, e suas opções de exercícios na academia também foram limitadas.

E embora a equipe médica tenha lhe dado autorização para correr no GP da Tailândia em sua chegada a Buriram na quinta-feira, Di Giannantonio acha que está apenas 95% apto para a corrida, enquanto seu ombro está operando a "zero por cento", segundo ele.

"Minha cirurgia foi perfeita, mas eu quebrei a clavícula em um ponto específico, bem na borda da clavícula, então a placa que colocamos está na borda da clavícula, e se eu estressasse essa clavícula nesses 14 dias [após a cirurgia] eu poderia ter tido um problema, porque a clavícula quebraria novamente, e então teria que haver outra cirurgia", explicou.

"Portanto, esses 14 dias foram bastante críticos e tive de ser muito cauteloso quanto ao trabalho a ser feito no ombro novamente. Subirei na moto no 17º dia após a cirurgia, então acho que será um bom momento para nisso".

Fabio Di Giannantonio, Equipe de Corrida VR46 Foto de: Gold and Goose

Ele acrescentou: "A maior parte do tempo eu estava na fisioterapia. A maior parte do meu dinheiro e do meu tempo foi gasto na fisioterapia. Depois da primeira cirurgia, a recuperação foi bastante longa, então trabalhei muito na piscina, na academia, na parte da fisioterapia, especialmente na fisioterapia, porque não podia me exercitar na academia, pois precisava descansar o ombro novamente".

"Agora estou 95% fisicamente pronto e zero por cento no ombro. Mas estou me sentindo bem e motivado para começar".

Di Giannantonio explicou que o tempo normal de recuperação de uma fratura é de cerca de seis semanas, mas seu cronograma acelerado significava que não era possível fazer nem mesmo exercícios básicos, como flexões, como parte de seu cronograma de treinamento.

"Se você ler até mesmo nos livros, precisará de mais ou menos seis semanas para que um osso se recupere perfeitamente", disse ele. "Estamos há muito menos de seis semanas e também a maneira como tive de me recuperar [foi diferente]. Eu só precisava dar tempo para que a placa e a clavícula se recuperassem o máximo possível para chegar aqui".

