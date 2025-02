A Yamaha chamou a atenção na pré-temporada de 2025 da MotoGP. E embora a marca japonesa tenha terminado o ano passado com uma boa sensação e prometendo melhoras, a M1 surpreendeu no teste de Sepang com os resultados de Fabio Quartararo. Mas o francês pede calma sobre as metas para este campeonato.

O francês terminou os primeiros testes coletivos com o terceiro melhor tempo geral, com um ritmo de corrida que também se mostrou bastante competitivo. Mas Quartararo enfatizou que a pista da Malásia casa bem com a moto da Yamaha.

Na Tailândia, como esperado, a M1 deu um passo atrás, mas ainda assim mostraram um avanço suficiente para se colocarem no pelotão da frente, com Quartararo ficando em oitavo, a menos de um segundo de Marc Márquez.

Esses resultados da pré-temporada significam que a Yamaha começará o campeonato com boas impressões, além de esperança e expectativas bastante altas. Quartararo sabe disso, mas o campeão de 2021 não quer ser excessivamente otimista.

Nesta quinta-feira, em seu primeiro encontro com a mídia no Circuito Internacional de Chang, o 'Diabo' comentou que serão as corridas que entregarão seu verdadeiro nível, e até estabeleceu um primeiro prazo para isso:"Os GPs nos dirão onde estamos. Vamos avaliar onde estamos nas primeiras cinco corridas", começou.

Quanto ao grid, o piloto acredita que a Tailândia oferecerá um grid mais equilibrado, embora ele esteja apostando em um dominador claro para a temporada:"Nesse circuito, todas as marcas foram rápidas. Para o ano, sabemos que a Ducati é muito rápida, mas prefiro me concentrar em nós".

Então, falando exclusivamente sobre a Yamaha, o francês não tem dúvidas de que a situação é melhor do que em 2024, mas isso não o leva a estabelecer metas como tal:"Estamos melhores do que no ano passado; temos uma base melhor. Mas não quero estabelecer uma meta.

Algo que afetou Quartararo no teste foi sua sensação com os pneus dianteiros, pois ele teve dificuldade em se sentir bem com eles, embora o piloto não descarte que seja um problema que não tem nada a ver com a moto e tudo a ver com os próprios compostos:"O primeiro objetivo é focar em melhorar a sensação com os pneus dianteiros, mas temos que ver, porque em algumas ocasiões aconteceu conosco que não foi diretamente da moto", concluiu.

