Ao longo de 17 temporadas como piloto na MotoGP, se teve mais alguma coisa que caracterizou Jorge Lorenzo além do seu tricampeonato na categoria rainha (2010, 2012 e 2015), era a sua honestidade - uma qualidade que não está muito presente no paddock e que nem sempre jogou a seu favor.

Em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com, feita no último final de semana durante o GP de San Marino em Misano, Lorenzo revelou que esteve próximo de confirmar seu retorno à MotoGP em 2021 com a Ducati, mas que agora sua carreira está definitivamente encerrada, e analisa a situação atual do campeonato, incluindo a falta de Marc Márquez no grid.

"Não vou negar, em alguns momentos sinto falta de correr", disse. "A sensação de vencer é única e impossível de replicar. Mas outras coisas, como acidentes e o nervosismo pré-corrida não sinto nenhuma falta".

"Tenho que aceitar que não podemos ter tudo na vida e eu cheguei em um ponto que, após todas as minhas conquistas, os negativos superam os positivos. Por isso que decidi que era a hora de curtir tudo que conquistei".

Sobre os rumores da Ducati, ele disse que houve uma "possibilidade muito real que quase se concretizou" e disse que a história de que ele havia se oferecido à equipe não aconteceu desse jeito.

"Durante a paralisação, recebi uma ligação de Gigi Dall'Igna [Gerente geral da Ducati] me desejando parabéns, e no final da conversa, por curiosidade, perguntei sobre o futuro da equipe e os pilotos".

"Pouco depois, Michele Pirro me mandou uma mensagem, brincando, mas com um fundo de verdade, perguntando se eu queria voltar à Ducati. Eu comecei a considerar a ideia, talvez pelo isolamento".

"Começamos a negociar, mas quanto mais isso avançou, mais eu comecei a repensar. Depois de dias de deliberação, eu disse não para Gigi. Fiquei mal porque eu deixei ele em uma situação ruim com a fábrica, algo que poderia ser evitado".

"A verdade é que sempre serei grato pela fé que eles demonstraram em mim mas, naquele momento, eu senti que precisava pensar em mim, e cheguei à conclusão de que ser um piloto de corrida não é mais para mim".

"Acho que posso dizer que minha carreira chegou ao fim, mas quero me manter envolvido com o esporte de algum modo".

Sobre a temporada atual, Lorenzo disse que a falta do piloto mais forte do grid, Márquez, teve um impacto no pensamento dos pilotos, criando uma temporada mais imprevisível.

"A Dorna fez um ótimo trabalho com o regulamento nos últimos anos, criando mais paridade entre as montadoras. Isso fica evidente nos tempos de volta e na distribuição de vitórias".

"É claro que a falta do piloto mais forte do grid tem um impacto nos demais. A falta de Marc fez outros pilotos acreditarem que eles têm uma chance genuína de serem campeões mundiais".

Lorenzo falou sobre os problemas atuais da moto da Honda e se a montadora precisa repensar o conceito da moto, algo que foi pedido por ele em 2019 e ainda falou sobre a chegada de Pol Espargaró à equipe oficial em 2021.

"Não acho que era a prioridade da Honda quando eles assinaram comigo, fazer uma moto mais fácil, mas, se eu tivesse ficado, eles teriam conseguido isso. A verdade é que Márquez tem um estilo inimitável e, a cada ano, a moto se adapta mais e mais para ele e se afasta dos demais".

"Acredito que Pol sempre acreditou que poderia fazer um bom trabalho na Honda e atingir um nível similar de Marc. Mas não acho que será nada fácil para ele, mas não seria a primeira vez que alguém me surpreenderia".

Sobre Viñales, Lorenzo disse que esperava mais do espanhol da Yamaha com a ausência de Márquez.

"Eu esperava mais dele antes do início da temporada porque ele estava forte no fim de 2019 e na pré-temporada. Parecia que ele tinha encontrado a confiança e a convicção para dar o passo adiante".

"Porém, isso não aconteceu ainda, e ele teve azar nas duas corridas da Áustria. Ele não sofre com falta de talento e velocidade mas, para vencer títulos, você precisa de tudo no lugar".

Após citar as corridas da Áustria, Lorenzo concluiu a entrevista falando sobre os acidentes no Red Bull Ring e como elas mostram que o esporte ainda tem muitos riscos.

"Esses episódios nos lembram que há muito risco em nosso esporte. Acidentes como aqueles podem mudar sua vida em um segundo. É por isso que, assim que você atinge os objetivos que havia determinado para si próprio, a coisa inteligente é fazer uma avaliação séria para decidir se vale ou não o risco".

