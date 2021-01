MotoGP: Rossi fala como piloto da Petronas pela primeira vez

O ano de 2021 já começou e Valentino Rossi não esperou muito tempo para se exibir com as novas cores que vai usar nesta temporada. O Doutor deixou a equipe oficial da Yamaha, para assumir um assento na satélite da marca japonesa, a Petronas.

“Feliz Ano Novo a todos, estou muito feliz por estar na Yamaha Petronas em 2021. Vi o quanto a equipe fez nos últimos dois anos, por isso estou mesmo entusiasmado por ver o que podemos fazer juntos. Mal posso esperar para trabalhar com a equipe e ir para a pista”, foram as palavras de Rossi nas mídias sociais da equipe, enviada aos fãs.

A estreia na nova moto será em 19 de fevereiro, data do primeiro dia de testes oficiais, quando dividirá a garagem com Franco Morbidelli. Rossi vai estar equipado com equipamento oficial e vai ter a moto atualizada para 2021, ao contrário do seu companheiro de equipe.

A temporada de 2021 será a 26ª de Rossi no campeonato mundial. Os imprevistos técnicos e físicos de 2020 impediram o nove vezes campeão mundial de lutar constantemente pelo título. Mas à luz da grande progressão da equipe satélite da Yamaha, mostrada primeiro com Fabio Quartararo e depois com Morbidelli, o Doutor ainda pensa que pode se divertir e, porque não, também brigar pelo título.

