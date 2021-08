MotoGP- Marquez: "Depois das férias me sinto melhor e mais forte"

Há uma grande expectativa pelo retorno da MotoGP. Certamente haverá diversos olhos atentos sobre Marc Márquez. Durante as férias de verão, o vimos particularmente em vários tipos de motos, incluindo no motocross, que ele não não pilotava desde a fratura no úmero em 2020.

Esta variedade de pilotagens dá um sinal de que o octacampeão está aos poucos recuperando a sua melhor forma. Isto pode se tornar um grande problema para os outros concorrentes, em especial para quem está disputando o título. O retorno de Márquez a sua melhor forma o transformaria em um curinga no campeonato, com o espanhol tirando pódios e vitórias de quem está batalhando para se sagrar campeão.

A preocupação dos outros pilotos faz sentido pois já houve alguns sinais de recuperação antes das férias da MotoGP, não somente com a vitória de Márquez na Alemanha, mas com o desempenho em Assen, uma pista não favorável para a Honda. Entre o descanso e a evolução física, o piloto está otimista com a segunda parte do campeonato.

"Aproveitei as férias de verão, pude relaxar com os amigos e minha família. Foi bom não só para a mente mas também para o corpo, porque me sinto melhor e mais forte, passei mais tempo nas motos e também voltei com motocross, algo que sempre gostei muito", disse Marc.

No entanto, Marquez também sabe que o retorno não será fácil porque as limitações não eram apenas suas, mas também da sua Honda RC213V. Portanto, nesta segunda parte de 2021, haverá muito trabalho a ser feito para recuperar o seu nível competitivo de outrora.

"Mas sabemos que a situação na pista ainda não vai ser fácil e temos de continuar a trabalhar e a manter o foco. Mal posso esperar para voltar guiar a RC213V. E também será incrível ter as arquibancadas novamente cheias", concluiu.